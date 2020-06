Elecciones en Galicia 2020 | Gonzalo Caballero: "De una crisis de esta profundidad hay que salir con las políticas de la izquierda"

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha defendido un gobierno de progreso liderado por el Partido Socialista para Galicia frente a un Partido Popular que quiere utilizar la Administración autonómica para "derrocar" al gobierno progresista de España".

En un mitin ofrecido en Betanzos junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que el sábado el líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente Mariano Rajoy, visitaron Galicia para asegurar ante los suyos que la victoria de Feijóo serviría también para "derrocar" a Sánchez.

Frente a ello, ha llamado a todos los gallegos a votar al Partido Socialista en Galicia para "defender" al Ejecutivo estatal que ha permitido construir un "escudo protector" de la ciudadanía frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia.

"El cambio era necesario el 5 de abril pero todavía es más necesario el 12 de julio, porque de una crisis de esta profundidad hay que salir con las políticas de la izquierda", ha manifestado en un acto en el que ha puesto en valor la "ampliación del Estado del Bienestar" que ha supuesto la aprobación del ingreso mínimo vital.

"Sabemos que no es lo mismo que gobierne la derecha que gobierne la izquierda", ha incidido para asegurar que la derecha "salvaba bancos pero no protegía a la ciudadanía", "no tomaba medidas para formar un escudo protector". "O salimos todos, o no salimos bien", ha proclamado.

En su intervención, también ha llamado a los suyos a "no resignarse" frente a una derecha a la que ha acusado de querer construir el relato de "Galicia es de ellos". "Tienen un chiringuito en la Xunta y creen que pueden hacer y deshacer a su antojo porque trasladando el relato de que las elecciones están ganadas, el electorado progresista igual se queda en casa", ha censurado.

Con todo ha dejado claro que él no se resigna. "Yo no me quiero resignar a esa Galicia que controla la derecha", ha expresado en un discurso en el que también ha advertido de la posible entrada de Vox en el Parlamento de Galicia y de un posible pacto del PP con esta formación. "Ojo al piojo", ha avisado.

Además, tras referirse al debate a siete que tendrá lugar este lunes en la CRTVG, ha criticado que Feijóo intente "evitar la confrontación de proyectos". "No quiere debatir, prefiere decir que todo está hecho y que no hay nada más que hacer, pero os quiero decir que el voto es un poder fundamental", ha señalado para incidir en que solo una papeleta puede decidir si Galicia "avanza" o continua bajo el proyecto "agotado" del PP.

En el mitin, la ministra de Economía, Nadia Calviño, también ha apelado a la movilización de los progresistas en las próximas elecciones para lograr el "cambio" en Galicia y conseguir un gobierno que trabaje junto al Ejecutivo español con la idea de que esta crisis "no puede dejar a nadie atrás".

Asimismo, ha definido al aspirante a la Xunta como una persona comprometida con los valores socialistas, que trabaja "día y noche". "No hay metro de esta comunidad autónoma que no hayas pisado, no hay gallego al que no hayas escuchado", ha manifestado.

En Betanzos también han intervenido el secretario general del PSOE de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso, quien ha apelado al "sentidiño" frente a una derecha instalada en la "crispación"; y el cabeza de lista por la provincia, Pablo Aragüena, quien se refirió a los datos demográficos para definir al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como "el anticonceptivo más potente de España".