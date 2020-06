El BNG apela al "cambio gallego" con un póster tipo cómic de Pontón

El BNG lanzó ayer un póster de su candidata a la Xunta, Ana Pontón, con la intención de convertirlo en "una imagen icónica de la campaña" apostando por un retrato con estética de cómic en el que se puede leer el eslogan de la formación nacionalista O cambio galego junto al lema We can do it! , una frase que emula el Yes we can que llevó a Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos. El formato de este póster está dirigido a las redes sociales, "donde la líder nacionalista tiene un elevado nivel de seguimiento y conocimiento, con miles de seguidores con los que interacciona a diario y de forma directa", según detallan desde el Bloque.

Con este cartel el BNG también quiere expresar el "empoderamiento" de las mujeres, simbolizando a una candidata que, como ella mismo ha repetido, aspira a "hacer historia convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Galicia".

La formación frentista recuerda que el We can do it! es una de las expresiones usadas ampliamente por el feminismo como eslogan reivindicativo en una de sus imágenes pop más conocidas, que realizó J. Howard Miller inspirándose en Rosalind P. Walter, que destacó por su papel en la II Guerra Mundial por reivindicar que las mujeres pudiesen asumir trabajos que hasta el momento solo ejercían hombres. El Bloque considera que es "el momento de tener una mujer presidenta, en un contexto en el que hay políticas convertidas en referentes de lo que las mujeres pueden aportar con una manera diferente de ejercer el liderazgo".

Los colores empleados para el póster -fondo de azules que rememoran la luz del amanecer-, según explica su autora Lidia Cao, una joven artista de Ordes, hacen "referencia a un nuevo tiempo que está por venir, a una nueva Galicia junto a Ana Pontón". El BNG lanzará una tirada limitada para regalar a las personas que acudan a los mítines durante la campaña.