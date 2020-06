La campaña electoral en Galicia ya ha empezado . El motor de la caravana política se ha encendido para no apagarse hasta el 12 de julio, día en el que las urnas decidan quién tomará las riendas de la Xunta durante cuatro años.



Las normas de seguridad derivadas por la crisis del coronavirus (distancia social, límite de aforo en grandes eventos€) ha hecho que los partidos se adapten a la nueva normliadad y hayan diseñado una campaña más virtual de lo habitual. Eso, no es óbice para que los mítines se lleven a cabo por toda Galicia.



Entre los primeros que se celebrarán este primer fin de semana las autonómicas están los del secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, que en cuatro puntos de la geografía gallega trasladará las propuestas de su formación. Un partido que, en palabras de Santiago Abascal, "no oferta nada especial para Galicia porque es parte de España".





¡Éste fin de semana nos vemos en Galicia!



?? Viernes , 26 de junio (20:00) en Ginzo de Lima.

?? Sábado, 27 de junio en Pontevedra.

??Sábado, 27 (tarde) de junio en Pontevedra.

??Domingo 28 de junio en Monforte de Lemos.



¡Galicia es Verde! pic.twitter.com/f22xoGaXno — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) June 25, 2020

Ginzo de Limia....Manda carallo!!! — Kiddo (@Kiddo70928435) June 25, 2020

Separatistas de mierda por ganar unos cuantos votos de 4 paletos poneis los nombres en gallego.Sois unos mierdas sin huevos, EN ESPAÑOL se dice PUENTEVEDRA y MONTEFUERTE. Ignorantes o hijosputa nazionalistas, ya no se en que os habeis convertido. Ni yo ni mi abueliña os votaremos — XoanPablo (@XoanPablo) June 25, 2020

¿Y a Hoz no vais? — Pablo Perez (@criaturarl) June 25, 2020

Como poñades no GPS GINZO de limia vades tardar mais en chegar do que vai tardar o ave. Que por outro lado non estaría mal tampouco — SuperSoanso (@JuanjoPereira17) June 25, 2020

Somos moi exóticas no país ?? — ??? ?? #UsaTapabocas (@Sabela_AV) June 25, 2020

Ginzo de Limia, ¿es correcto?

Así, tal como lo ha anunciado en sus perfiles sociales y en las cuentas de Twitter o Facebook de la formación, Ortega Smith visitará desde el viernes hasta el domingo Xinzo de Limia, Pontevedra y Monforte de Lemos. Tres concellos desde los que intentará contradecir las encuestas que les niegan representación en el Parlamento de Galicia Precisamente, la primera de las paradas del pequeño tour verde ha sido la que más ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales. La razón: escribir Ginzo de Limia, la forma tradicional español (que no oficial) del topónimo del concello ourensano. No han sido pocos los que, estupefactos, han reparado en ello y con retranca se lo han comunicado tanto a VOX como a Ortega Smith:La discusión sobre los topónimos y su uso en lenguas cooficiales, ya sea de forma hablada o por escrito, no es nueva. De hecho, en 2018, la RAE abría de nuevo las heridas al recomendar la escritura de Sanjenjo en lugar de la forma oficial: Sanxenxo."Fuera de usos oficiales, en español se recomienda usar la forma tradicional española del topónimo", explicaba la institución que limpia, fija y da esplendor a la lengua de Cervantes en un tuit que desaparecería horas después de que las críticas arreciasen ante lo que muchos calificaron de "falta de respeto" de la Academia Española al "recomendar" el uso de una forma distinta a la oficial.Geinzo, Xinço, Xinzo, Jinzo, Guinzo o Ginzo son todas las formas que ha adoptado el nombre de Xinzo de Limia a lo largo de su historia hasta que la ley de normalización lingüística de la Xunta estableció el nombre oficial en gallego. El nomenclátor autonómico y el nacional, accesibles a través del Instituto Galego de Estatística (IGN) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo recogen.El Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado en 2005, establece hasta, atendiendo al uso que se hace de cada uno. Uno de ellos aconseja que en el caso "cuya forma tradicional en español ha caído en desuso [es el caso de Ginzo] en favor de la forma local. Se da primacía a la forma local", así decimos Ankara (antes Angora) o Maastricht en lugar de Mastrique.Pero Internet es otro mundo. De hecho, en 2017, una moción presentada en el concello ourensano instaba a servicios como Google, Facebook, Instagram o WhatsApp a cambiar el topónimo. "Un evidente dano, non só na terxiversación da nosa lingua e do noso topónimo, senón que ademais representa un evidente prexuízo económico, xa que a busca do nome nas redes de comunicación dá xeralmente resultados erróneos que inciden mesmo nos intereses económicos derivados da posta a disposición dos usuarios de servizos turísticos, comerciais, agrícolas, industriais, etcétera", explicaba el texto.

La Guardia, El Cebrero, Sanjenjo o Desván de los Monjes, acuñado por el exconselleiro Roberto Varela en 2010, son algunos de los nombres que acompañan a Xinzo de Limia en una lista de malas traducciones que no se escribe con punto y final, sino con un punto y seguido. El punto G de Ginzo con el que Ortega Smith aterriza en las elecciones gallegas de 2020.