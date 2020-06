El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, pidió ayer disculpas por el bono de 250 euros para comidas y hoteles que la Xunta destina a personal sanitario, una medida que los cuatro colegios médicos oficiales de Galicia han tachado de frívola e improvisada, y que para Almuíña "se explicó mal". "No es una iniciativa de Sanidade, es de la Consellería de Cultura e Turismo", matizó. "He pedido disculpas. No se trata de ninguna gratificación de la Consellería de Sanidade", reiteró.

El titular de Sanidade dio a entender que la finalidad de esta iniciativa, anunciada el pasado 19 de junio por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 12 de julio, es dinamizar el sector de la hostelería gallega. Se pretendía, dijo ayer en una rueda de prensa en San Caetano, "dar un bono turístico, y dentro de ese protocolo pensaron que el colectivo que podía ser el favorecido por ese bono podía ser el sociosanitario, por ser el más castigado. En otros países se destinó a la población general, a jóvenes o a sectores desfavorecidos. Aquí, con un criterio creemos que acertado, se eligió que fueran los sanitarios y sociosanitarios los que pudieran disfrutar de eso", argumentó.

Los 20.000 trabajadores destinatarios del bono podrán gastar los 250 euros mediante una tarjeta monedero entre el 15 de julio y el 13 de diciembre en restaurantes, bares, agencias de viaje y hoteles de Galicia, si bien los establecimientos que se adhieran a este sistema deberán aplicarles un 15% de descuento. Almuíña no dijo que fuese a ser retirado el bono, medida que correspondería a la Consellería de Cultura e Turismo.

El conselleiro de Sanidade añadió que su propósito es "aumentar la estabilidad de la plantilla del Servicio Galego de Saúde. "Hace años que llevamos reclamando eliminar la tasa de reposición", aseguró.

Jesús Vázquez Almuíña realizó estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la que explicó las novedades en los protocolos de vigilancia epidemiológica de la Xunta. Señaló que "la epidemia continúa a nivel muy bajo" en Galicia, pese a lo cual, admitió, episodios de rebrote como el de Barbanza "terminarán apareciendo".

La Central de Vixilancia, Detección e Control de la Xunta ha identificado 1.600 contactos y realizado 8.000 llamadas a esos contactos desde su creaciòn, el pasado 11 de mayo.