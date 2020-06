El PPdeG vuelve a primar 'Galicia' y 'Feijóo' sobre las siglas para una campaña que arrancará en Os Peares

'Galicia, Galicia, Galicia' es el lema elegido por el PPdeG para la campaña que desembocará en las urnas el próximo 12 de julio. Una campaña en la que, una vez más, los populares han decidido primar 'Galicia' y 'Feijóo' por encima de las siglas y que, tras una doble pegada de carteles en Vigo y A Coruña, el candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, arrancará en su localidad natal, Os Peares (Ourense).

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha presentado este lunes el modelo de campaña y el "predecible" lema de 'Galicia, Galicia, Galicia'. El paso llega un día después de que Feijóo, ante su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, proclamase de forma solemne que solo piensa en Galicia, con la que se ha comprometido para los próximos cuatro años si logra un cuarto mandato tras el 12-J.

"Resume la filosofía de toda la carrera política de nuestro candidato", ha explicado Tellado, quien ha añadido que "Galicia" es "la respuesta" que Feijóo ha dado "a todas las preguntas que se ha hecho a lo largo de toda su vida política" y "Galicia, Galicia, Galicia" la cita con la que lleva "años" cerrando sus intervenciones.

Preguntado por su apuesta por 'Galicia' y también por 'feijóo 20' --con el número dentro de un mapa de la Comunidad-- como iconos de una cartelería en la que las siglas del PP figuran o bien en segundo plano o con tamaño reducido, Tellado ha respondido que "no hay un solo gallego que no sepa a qué partido pertenece Feijóo". "Primamos Galicia por encima de las siglas porque es el compromiso del PPdeG", ha apostillado.

Así, ha insistido en que la cartelería para los comicios gallegos lo único que hacen es "explicitar" que, para los populares, "el compromiso principal y prioritario" es con la Comunidad y "luego está todo lo demás". "Siempre que hubo que elegir, siempre elegimos Galicia antes que las siglas, que la ideología y que cualquier otro compromiso", ha añadido.

"CAMPAÑA MÁS DIGITAL Y AUDIOVISUAL"

Más allá de la imagen gráfica, Tellado ha avanzado que las circunstancias de esta campaña, marcada por la incidencia de la pandemia del coronavirus, obligará a los populares a renunciar a "una de sus señas de identidad": los actos masivos.

Optarán, en su lugar, por una campaña "más digital y audiovisual", con las máximas medidas de seguridad, para cumplir con la "demanda social" de ser "muy prudentes".

"Cuanta más prudencia, antes podremos volver a reunirnos como hacía antes el PPdeG", ha indicado Tellado, antes de agregar que, este hecho, junto a la "renuncia expresa de Feijóo" a un mes de precampaña determina que los populares --que prevén presentar su programa electoral esta semana-- prevén una campaña "con más actos" pero con aforo más reducido.

Tellado ha agradecido a "generosidad" del candidato, que compaginará su agenda de Gobierno con la de partido, por lo que los actos electorales serán "más rápidos y ágiles", y se aprovecharán localizaciones más próximas entre sí.

"EN POSITIVO"

En cuanto al mensaje, el dirigente popular ha enfatizado que el PPdeG planifica una campaña en la que hablará "de una Galicia en positivo" y se centrará "en los temas que interesan" a la Comunidad, que será "la gran protagonista".

"Hablaremos de una Galicia que nos apasiona, a la que interesa la economía, el empleo, la sanidad y la política social, de una Galicia que merece políticos que se centren en dar soluciones a sus problemas. Hablaremos de Galicia, Galicia, Galicia", ha dicho.

En el polo opuesto, ha augurado que la oposición se pasará toda la campaña "hablando de Feijóo" y tratando a la Comunidad "desde el desprecio" porque los gallegos "no les apoyan". Ha pronosticado que el resto de partidos pintarán "una realidad paralela, aunque para ello tengan que usar mentiras, bulos o medias verdades".

Así, ha insistido en que los gallegos tendrán que elegir entre el modelo del PPdeG, con la "experiencia de gestión" por bandera, o "un experimento" de "una amalgama de partidos". "Propondremos evitar que Galicia sume a la crisis sanitaria, económica y social, otra crisis, la política. Queremos blindar Galicia frente a la inestabilidad, el desgobierno y la crispación de determinados políticos de la izquierda", ha zanjado.