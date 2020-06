Todo lo que se podrá hacer en la "nueva normalidad" en Galicia

Se llama "nueva normalidad" pero perfectamente podría haberse llamado fase 4. La salida de Galicia este lunes del estado de alarma -la primera comunidad española en hacerlo- ya es oficial después de la publicación este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de todas las medidas que regirán las vidas de los gallegos en el tramo final de la desescalada para evitar un posible rebrote de coronavirus en la región. Si bien en los últimos días desde la Xunta ya habían adelantado la gran mayoría de normas y que se retirarán las limitaciones en las reuniones dentro de los domicilios particulares, hoy se ha confirmado que el porcentaje de esta nueva etapa será (para casi todo) el del 75% y que los gallegos no podrán desechar ni las mascarillas ni el distanciamiento social de 1,5 metros. Además, las discotecas, las verbenas y los centros de ocio infantil deberán esperar hasta el 1 de julio para saber si pueden reanudar su actividad.

Desde el Sergas recalcan que en esta "nueva normalidad" cada ciudadano será responsable de mantener las medidas de higiene, prevención y distanciamiento interpersonal. Cuando no se puedan garantizar esos 1,5 metros entre individuos, será obligatorio ponerse mascarilla. También se recomienda evitar las aglomeraciones. Los responsables de zonas comerciales, de hostelería o de uso público deben efectuar una limpieza y desinfección diaria de áreas comunes y aseos. Estos últimos, así como las salas de lactancia, solo podrán ser utilizados por una persona o unidad familiar a la vez.

La Xunta deja en el aire, como mínimo hasta julio, las verbenas, las discotecas y los establecimientos para el ocio infantil de menores de 12 años. Si la evolución de la pandemia continúa en el curso actual, desde Sanidade actualizarán a lo largo de las próximas semanas cuándo y cómo podrán volver a funcionar. Respecto a las discotecas y negocios de ocio nocturno, matizan que podrán abrir sus terrazas, si disponen de ellas, para que los clientes consuman sentados y ase regirán por la normativa para las terrazas del resto de negocios hosteleros.

El 75%, el porcentaje para casi todo

Los comercios minoristas podrán llenarse hasta el 75% de su capacidad. En el caso de que tengan varias plantas, deberá mantenerse esa proporción en cada piso. Se priorizará el dar servicio a las personas de 65 años. Los centros comerciales, por su parte, tendrán que restringir al 50% la actividad en sus áreas comunes, de descanso e infantiles y los establecimientos que alberga podrán llegar al 75%.

Los bares, restaurantes y negocios hosteleros también se beneficiarán de una flexibilización en cuanto a su aforo. En el interior de los locales será del 75%, se podrá seguir usando la barra y agrupar mesas. Las terrazas podrán incrementar su capacidad hasta el 80%. Los grupos de personas nunca podrán ser superiores a 25.

En lo referente al deporte, la Xunta hace una concesión a que haya espectadores en los eventos y espectáculos. Con la excepción de la ACB y de LaLiga, que son competencia del Gobierno, podrá haber público siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social, y para ello limita el aforo al 75% con un máximo de 300 personas para recintos cerrados y de 1.000 para espacios abiertos. Los asistentes a estos eventos han de permanecer sentados.

Para la actividad física y el deporte no federado, podrá realizarse en grupos de hasta 25 personas siempre que no se produzca contacto físico, lo que supone un impedimento para practicar deportes de contacto como el fútbol, el baloncesto o el balonmano, por ejemplo. En el caso de que el ejercicio físico se desarrolle en un espacio cerrado, no podrán rebasarse los dos tercios de su capacidad. Cada instalación deberá publicar un protocolo para el conocimiento general de sus usuarios. No se compartirá material, bebidas o alimentos, las mochilas y los efectos personales solo se podrán depositar en lugares habilitados, habrá que lavarse las manos antes de entrar y salir, los técnicos, monitores y entrenadores deberán mantener las distancias y la mascarilla será obligatoria en las zonas comunes si no se pueden mantener las distancias. Las piscinas, al aire libre o cubiertas, abrirán al 75%. La caza y la pesca estarán permitidas en todas sus modalidades siempre que se respeten las medidas de higiene.

La "nueva normalidad" llega con el verano. Hará calor así que cientos de miles de gallegos querrán ir, como cada año, a la playa. Pero tendrán que hacerlo con precauciones y tomando en consideración las medidas que cada concello establezca para sus arenales. La Xunta delega en los ayuntamientos las limitaciones que se impongan de capacidad, de tiempo y de acceso a las playas. Establece, eso sí, que las toallas, las hamacas o similares han de situarse respetando las distancias y que las instalaciones de uso común, como los aseos, las duchas o los lavapiés, solo podrán ser utilizados por una persona a la vez.

Otra novedad es la reapertura de los parques infantiles, precintados por la pandemia. Los parques, las zonas deportivas al aire libre o las pistas de skate volverán a estar disponibles al público y ha de respetarse una capacidad máxima basada en cuatro metros cuadrados por persona.

Bodas, entierros e iglesias

En el caso de los velatorios, Galicia subirá el aforo a un límite de 60 personas en espacios abiertos, y de 30 en espacios cerrados. Además, la comitiva fúnebre podrá estar integrada por un máximo de 75 personas. Los lugares de culto podrán acoger al 75% de su capacidad. La utilización de las zonas exteriores de las iglesias deberá estar preaprobada por el organismo competente. Las bodas estarán sujetas a las restricciones de los lugares de culto o la hostelería. La celebración nunca superará el 75% del aforo del lugar en el que se realice o como mucho 250 personas.

El 75% también será la referencia para museos, bibliotecas, salas de exposición y monumentos. Los cines, el teatro, los auditorios o los circos con lona compartirán esta limitación, con la diferencia que deberán preasignar los asientos para cada usuario.

Las autoescuelas y las academias podrán dar clases presenciales siempre que sus instalaciones no se llenen más de un 75%. En el caso de las clases prácticas, profesor y alumno deberán llevar mascarilla.

En los mercadillos y ferias al aire libre solo se instalarán el 75% de los puestos habituales, dando prioridad a los comerciantes que venden alimentos u otros productos de primera necesidad. Se evitará la manipulación directa de los artículos por parte de los clientes. Los zoológicos y acuarios tendrán permitido operar con dos tercios de su capacidad.

Por último, las zonas comunes de los hoteles se ocuparán hasta el 75%. Los albergues turísticos podrán operar a la mitad de su capacidad. Los congresos y las reuniones de negocios tendrán lugar al 75% de la capacidad del recinto, al igual que los casinos y los locales de las casas de apuestas. Las plazas de toros podrán celebrar corridas con la mitad de los espectadores sentados en las gradas hasta un máximo de 800.