¿Cuándo y cómo llegará Galicia a la nueva normalidad?

Galicia se encuentra a medio camino de la "nueva normalidad". El largo proceso de desescalada de las medidas para frenar el coronavirus impuesto por el estado de alarma llega este lunes a su punto central en Galicia con el pase a la fase 2. Muchas de las normas que han regido el día a día de los gallegos desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 se flexibilizarán, pero todavía faltará un tiempo para que se levanten todas (o casi todas) las restricciones.



Si todo sigue el plan inicial y las autoridades sanitarias autonómicas mantienen el virus bajo control, Galicia llegará a la ansiada "nueva normalidad" el próximo 22 de junio. Dos semanas antes se supone que las cuatro provincias de la comunidad -Pontevedra, Ourense, A Coruña y Lugo- habrán llegado a la fase 3, un peldaño más en la desactivación del confinamiento con el que llegará la demandada movilidad interprovincial. Sin embargo, este domingo durante la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos se esbozó la posibilidad que los territorios menos castigados, como podría ser el caso del gallego, salten directamente a la "nueva normalidad" sin pasar por la tercera fase a principios de junio.





Los requisitos

¿Cómo será la "nueva normalidad"?

EN DIRECTO

Aunque el Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad del Gobierno, sí que concreta una serie de indicadores que cada territorio debe cumplir para avanzar de fase. Galicia, hasta la fecha, transita por el itinerario marcado por Sanidad y la evolución de la pandemia en las últimas semanas invita a presagiar que lo seguirá haciendo.Para llegar a la "nueva normalidad",para la detección de casos de coronavirus, sus aptitudes para llevar a cabo aislamientos y el control de los contagios confirmados. También valorará la capacidad del Sergas y pedirá informes sobre la evolución de la movilidad y la transición de la epidemia. Otros factores que se tendrán en cuenta son económicos y sociales, como la afiliación a la Seguridad Social, el número de ERTE activos o el consumo de energía eléctrica.De esta manera, si Galicia prosigue en la línea actual, avanzará a la fase 3 el 8 de junio y dos semanas más tarde entrará en la "nueva normalidad", el 22 de junio. Fechas orientativas y revisables, en cualquier momento, por Sanidad y todas las autoridades delegadas que ya se plantean adelantar el plan de desescalada en algunas comunidades. En estos momentos, la región cuenta con menos de 900 casos activos y solo doce pacientes ingresados en la UCI El Gobierno no ha hecho una definición concreta de esta última etapa del desconfinamiento. Tan solo asegura que " a finales de junio terminarán las restricciones , pero se mantendrá la vigilancia, el refuerzo sanitario y la autoprotección ciudadana". Unasentre muchos sectores. Lo que sí está claro es que la vida en la "nueva normalidad" no va a ser tan normal como antes mientras no se erradique por completo la amenaza del coronavirus SARS-COV-2 o se avance con una vacuna efectiva. Las rutinas de los gallegos seguirán incluyendo mascarillas, distanciamiento social y limpieza de manos.Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, expresó ayer en una entrevista publicada en El Periódico que se establecerán unas limitaciones que en su gran mayoría. "No se pueden prohibir los besos y los abrazos", dijo. Pero sí que será aconsejable que los saludos entre personas que no convivan bajo el mismo techo se limiten a un guiño desde la distancia de seguridad.

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

La normalidad