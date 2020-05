Galicia pasa a la fase 2 de la desescalada

Galicia dará el salto el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada. El Gobierno acaba de autorizar el nuevo estadio que permitirá relajar las restricciones que afectan a la población y a la actividad económica. No obstante, todos los movimientos seguirán circunscritos al ámbito interior de la provincia. El Ministerio de Sanidad no ha aceptado la propuesta de la Xunta de que se pudiera circular libremente por toda la comunidad. "De momento no está permitida la movilidad entre provincias", ha declarado, por toda explicación, el ministro Salvador Illa.

La nueva fase autoriza que todas las personas menores de 70 años podrán pasear y realizar actividades físicas durante el día, aunque se reservan franjas horarias para los mayores de 70 años. Además, se amplían a 15 los participantes permitidos en reuniones sociales y a 20 los que pueden realizar en grupo actividades de turismo activo y de naturaleza. También se da luz verde a la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias sin que se supere la cifra de 50 asistentes y siempre que se respete la distancia física exigida de dos metros.





, aunque el aforo se reducirá al 40% y tendrán que habilitar un horario específico para atender a los mayores de 65 años. Los centros comerciales también pueden recuperar la actividad en la fase 2, pero con condiciones , como que el aforo de las zonas comunes no supere el 30%, mientras que en el interior de las tiendas, este límite queda en el 40%. En todo caso, en las zonas comunes se está autorizada la permanencia de clientes, dado que solo quedarán habilitadas para el tránsito.

, pero siempre que no se supere el 40% del aforo y que los clientes sean atendidos en mesas y nunca en la barra. Las terrazas seguirán con una limitación del 50% y las discotecas y bares de ocio nocturno deberán continuar cerrados.Los hoteles se benefician también de la relajación de las restricciones., siempre que no se supere un tercio de su aforo. La misma ocupación es que la regirá para la reactivación de cines y teatros, pero con asignación previa de butacas.En el caso de actividades al aire libre,, ni reunir más de 400 personas. Las piscinas recreativas, por su parte, podrán reabrir, pero limitando al 30% el aforo.Además,y el máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 en espacios cerrados. Asimismo, se podrán realizar de nuevo bodas siempre que no se supere el 50% del aforo del lugar en el que se lleve a cabo y que no se superen las 100 personas si es al aire libre y las 50 si es bajo techo.