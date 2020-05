Feijóo eleva el tono contra el Gobierno y exige la vuelta de las competencias a Galicia

Conforme se van sumando días a la crisis sanitaria y se acelera la desescalada, también se acentúa el enfrentamiento de la Xunta con el Gobierno central. La diplomacia pasa ya a un claro segundo plano. El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó ayer en el Parlamento una dura intervención contra la gestión de Moncloa. Elevó el tono de reproche con respecto a todos sus anteriores pronunciamientos para arremeter con intensidad contra el Gobierno central y reclamar la vuelta de las competencias asumidas por el mando único del Estado desde la aparición del Covid-19 a las comunidades autónomas porque, a su juicio, son las que han dado una respuesta "más ágil" a la pandemia. "No se puede gobernar mirando solo lo que ocurre en el centro de la capital. La respuesta debe ser única, pero no uniforme, porque España no es uniforme. ¡Que se reparta la capacidad de decisión!", declaró en un momento de su comparecencia -la segunda- ante la Diputación Permanente del Parlamento.

Muy pocas decisiones salvó Feijóo de la gestión del Gobierno central. O al menos, se empleó a fondo en reprochar los aspectos que considera negativos, que son muchos. Lo mismo que el portavoz del PP, Pedro Puy. Nadie habló de las elecciones autonómicas, pero el ambiente era como de estar a las puertas, sobre todo después de que el PNV lograra que el Gobierno facilite las elecciones en julio en el País Vasco y abra esa vía también en Galicia. "No tengo interés por confrontar, solo es por aclarar la realidad. Pero uso la confrontación con el Estado para defender la salud de los gallegos y lo volvería a hacer, porque mi compromiso es con los gallegos", se justificó para responder a la oposición, también muy dura con Feijóo, cuando esta lo acusó de ser hostil con el Gobierno central, de echarle al culpa de todo lo que pasa en Galicia para así ocultar sus responsabilidades y de actuar con cinismo y propaganda.

El presidente de la Xunta insistió en reprochar la prórroga del estado de alarma y la continuidad del mando único, la falta de diálogo con las comunidades autónomas, la imposición de todas las medidas por parte de Madrid, la improvisación, el cambio de criterio para el recuento de fallecidos, el desconocimiento de la realidad territorial por parte del Gobierno central, la falta de protocolos de seguridad para acudir a los centros de trabajo y zonas de tránsito, la hoja de ruta incompleta sobre la desescalada o la confusión que reina en la toma de medidas, su posterior publicación en el BOE y rectificaciones de las mismas sobre la marcha.

Pero sobre todo, arremetió con la decisión de Moncloa de mantener todas las competencias para afrontar la crisis sanitaria, algo posible por el decreto de estado de alarma, por lo que exigió que la prometida "cogobernanza" se lleve a la práctica. "No se puede disfrazar de coordinación lo que fue una imposición a las comunidades autónomas hasta ahora. El mando único tiene que hacer una desescalada en la gestión y que las autonomías tengamos el papel que estatutariamente nos corresponde", cargó contra Moncloa.

"El mando único desconoce la realidad del país ¿Es realmente necesario invalidar las competencias de un presidente autonómico en este momento? ¿Tiene más peso el Ministerio de Sanidad que lleva sin gestionar la sanidad durante veinte años que los profesionales del Sergas?", bramó en otro momento para poner en cuestión la decisión de permitir la movilidad de la población solo dentro de la provincia y de que el pase de Galicia a la fase 1 dependa de una decisión del Ministerio de Sanidad que se comunicará el viernes por la noche o el sábado, con apenas 48 horas de antelación sobre el inicio de la nueva fase. "Es te proceder es una falta de respeto absoluto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía por el estado de alarma. Es absolutamente impropio de una democracia moderna", lamentó.

Si dependiera de la Xunta, toda Galicia ascendería el lunes al siguiente estadio de la desescalada y además con libertad de movimiento por todo el territorio. "Tenemos una posición sanitaria sólida, con dos de cada tres concellos son contagios, en condición de abrir toda Galicia asumiendo mi responsabilidad, pero no me dejan gestionar por el estado de alarma", se quejó.

Este excesivo control del Gobierno central, según indicó Feijóo, es también lo que "impide" que Galicia pueda presentar su propio plan de desescalada más allá de enviar una propuesta a Madrid para su validación o rechazo.

En esta línea, defendió su idea de una desescalada por áreas sanitarias o incluso unidades territoriales menores, mediante un sistema "dinámico" de apertura y cierre que permita aplicar restricciones de forma precisa en zonas muy concretas en caso de surgir un nuevo brote que limite al mínimo la movilidad de la población.