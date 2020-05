Feijóo decidirá en los "próximos días" la fecha más segura para convocar las elecciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que en los "próximos días" tendrá la información necesaria para determinar en qué fecha se convocarán las elecciones autonómicas, previstas para el pasado 5 de abril pero que tuvieron que suspender por la crisis sanitaria.

El calendario dependerá, según acaba de desvelar tras el Consello, de los resultado del estudio epidemiológico de Galicia, cuya primera fase ha concluido, y de la evolución de los contagios, lo que le permitirá calcular la quincena con menor riesgo de rebrote para reanudar la cita electoral.

"Tenemos que acertar en el momento, desde el punto de vista sanitario, para convocar las urnas. Es en lo que estamos trabajando. Esperamos conocer este fin de semana el resultado del estudio epidemiológico y veremos en los próximos días cómo evoluciona el número de contagios. En los próximos días tendremos la información más adecuada sobre qué quincenas son las más seguras para movilizar a la gente y que acuda a los colegios electorales", ha explicado.

El decreto para anular las elecciones en Galicia establece que para reanudarlas, primero se tendría que concluir el estado de alarma. Preguntado al respecto sobre si prevé una modificación para sortear el estado de alarma en caso de que perdure indefenidamente, Feijóo no ha respondido directamente, pero sí ha dejado claro que no es ningún impedimento.

Considera que el estado de alerta no interfiere porque ha sido prorrogado y de ser así, con otras ampliaciones, llegaría un momento en que con el estado de alarma en vigor la legislatura ya habría acabado. "No tengo dudas de que no impedía celebrar elecciones, pero por si las había, el Gobierno lo quiso aclarar", ha comentado en referencia a la enmienda impulsada por el PNV en la última prórroga del estado de alarma que permite la convocatoria electoral en el País Vasco -también anulada el 5 de abril- y abre la puerta a la reanudación de los comicios gallegos.

El presidente de Euskadi, Íñigo Urkullu, ha sostenido que las elecciones son necesarias para recuperar la "normalidad parlamentaria, institucional y política, una pieza fundamental para afrontar la recuperación social, económica y del empleo" tras la pandemia, declaraciones que ha suscrito también Feijóo. "Efectivamente es importante que haya gobiernos fuertes ante el reto farónico del impacto del Covid-19", ha comentado.