El BNG se abstendrá ante la nueva prórroga del estado de alarma

El BNG ha anunciado este martes que, una vez conocidas "las condiciones avanzadas por el Ejecutivo central", su voto en el Congreso de los Diputados ante la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma será la abstención.



"El BNG va a mantener la actitud constructiva que mostró desde el inicio de esta crisis sanitaria, por lo que no se opondrá a la nueva prórroga de las medidas necesarias para la contención y el control de la pandemia, si bien no podemos evaluar una línea de acción en la que el Gobierno persiste a pesar de haberse evidenciado como profundamente equivocada", ha detallado la formación nacionalista a través de un comunicado.





Así, el BNG se ha referido al provocado por la declaración del estado de alarma , que supone "decidir todo desde Madrid con criterios uniformes sin tomar en consideración las características y condiciones de cada país", una práctica "que se ha mostrado como inadecuada e ineficaz a la hora de aplicar el operativo en Galicia "."Si esta centralización no tenía sentido en la fase de escalada, mucho menos en la de desescalada , por eso rechazamos el empecinamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en mantenerla y", ha proseguido.La formación nacionalista entiende que esta decisión "sólo puede entenderse por el afán de saltar las competencias de las comunidades autónomas", ya que "desde el punto de vista práctico, al menos en el caso de Galicia, no es funcional".En este sentido, el BNG ha argumentado que los criterios del Gobierno central, toda vez que la comunidad "cuenta con la mitad de núcleos de población de todo el Estado" como resultado de una población dispersa "que hace que ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no tengan ningún núcleo que se aproxime a esa cantidad"."Dentro de una misma provincia, como Pontevedra , coexisten el ayuntamiento urbano más poblado, como es Vigo , con 300.000 habitantes, y otros rurales, como Dozón , con 1.200, que", ha añadido.Así, la formación nacionalista ha reiterado que, "que responde a una realidad geográfica, económica y de relación social bien perceptible y, con certeza, mucho más adecuada que una provincia"."Por eso reclamamos una rectificación por parte del Gobierno que pase por restaurar plenamente las competencias de la administración gallega para, a partir de ahí, poder elaborar un plan gallego de desconfinamiento progresivo adaptado a las necesidades de nuestro país y consensuado por las fuerzas políticas en el Parlamento", ha planteado.Asimismo, el BNG también ha destacado "la necesidad de elaborar en Galicia un plan de recuperación económica y social" que permita "atajar las consecuencias de esta crisis", para lo que "nuestro país" debería tener "capacidad para poder decidir en función de sus propios intereses".