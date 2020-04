El plan de desescalada diseñado por el Gobierno no ha gustado a la Xunta. El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, advierte que tiene "serias lagunas de eficacia y de utilidad". Lo tilda de "confuso y discrecional" y pedirá cambios en la próxima Conferencia de Presidentes. No está de acuerdo con que la reactivación se haga por provincias en lugar de por áreas sanitarias y critica que se prohíba la movilidad interprovincial.

Según explicó el 10 por ciento de la población gallega reside en municipios limítrofes con otra provincia (un total de 267.000 personas de 70 municipios). "No tiene sentido que una persona de Padrón pueda ir a Ortigueira pero no a Pontecesures ", lamentó Feijóo. En su opinión, debería permitirse la movilidad entre provincias o entre concellos si tienen la misma situación epidemiológica. Y recordó que en Galicia hay 140 ayuntamientos sin un solo contagio. En este sentido, echa de menos que el documento del Gobierno no contemple las particularidades del rural.

Además Feijóo pide más concrección en los parámetros que servirán para evaluar si cada territorio puede pasar a la siguiente fase de desescalada. Así, ejemplificó que se tiene en cuenta la capacidad asistencial o el número de pruebas de diagnósticas realizadas pero no se concreta "cuál es el corte" que permitirá pasar a la siguiente fase.

También criticó la "indefinición" de los criterios de reapertura de los distintos sectores económicos. Y ve "contradicciones" en el plan del Gobierno: "en la fase I se puede tomar algo con un familiar en una terraza pero no se le puede ir a visitar a casa".

Al presidente de la Xunta también le molesta que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya despejado la "incógnita" de cuánto durará el Estado de Alarma. Y le advierte que hay "otras fórmulas legales" para garantizar la desescalada sin prolongar más el Estado de Alarma.