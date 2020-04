Los menores de 16 acabarán el curso en Portugal con clases a través de la televisión, el resto presencialmente cuando haya garantías

En Portugal, los menores de 16 años, que cursan entre el primer y el décimo nivel del sistema educativo luso, terminarán el año lectivo en casa con clases a distancia que podrán seguir por televisión, mientras el Gobierno evaluará una eventual vuelta a la enseñanza presencial para alumnos mayores.



Así lo comunicó hoy el primer ministro luso, António Costa, que explicó en rueda de prensa en Lisboa que el tercer trimestre continuará con clases a distancia a través de emisiones televisivas en un canal público a partir del 20 de abril, que complementarán el trabajo de los profesores.





Hoje, em Conselho de Ministros,foi decidido que no dia 14 de abril as aulas começarão em regime não-presencial. As escolas vão estar preparadas para, se a evolução da pandemia o permitir, serem retomadas as aulas presenciais do 11º e 12º. #COVID19 #COVID19PT #EstamosOn pic.twitter.com/ZxBkFSzg84