El hospital de campaña de A Coruña estará listo "en unos días"

El hospital de campaña que se habilitará en Expocoruña para los pacientes con coronavirus que precisen ingreso pero estén leves estará listo en solo "unos días", según explicó esta mañana el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, quien visitó las instalaciones junto al director de procesos asistenciales, Antón Fernández.



"A este ritmo estará listo en unos días y no muchos", indicó Verde, quien dejó claro que se trata de una medida de prevención por si en algún momento el Hospital Universitario no pudiese hacer frente a la elevada demanda de pacientes con Covid-19. "De momento no hay colapso ni en el hospital ni en la UCI, hay una asistencia y un acceso a las camas para ingreso fluidas. De hecho espero que no tengamos que utilizar este hospital de campaña, eso sería un éxito", indicó Verde.





Técnicos trabajan ya desde ayer por la tarde en el recinto de Expocoruña parapara convertir estas intalaciones en un "hospital digno", en palabras de Luis Verde, quien lanza un mensaje de tranquilidad a la población. "Vamos adelantándonos a las previsiones de necesisad de camas con días de antelación y hasta la fecha no hemos tenido problema. Este hospital se hace para adelantarnos por si fuera necesario ", sostiene.