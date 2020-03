Las hipotecas formalizadas se disparan un 64% en un mes en la comunidad

Las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 36% el paso enero en Galicia en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.396 formalizadas. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), respecto de diciembre de 2019, un mes atrás, subieron un 64,2%.

El de Galicia es el quinto mayor aumento entre comunidades autónomas, con Asturias a la cabeza del ranking, rozando el 91%. El incremento de los contratos hipotecarios está muy por encima del avance medio en España, situado por el INE en el 6,1%.

Por capital prestado, los hipotecados gallegos recibieron en enero 120,7 millones de euros, lo que supone un 15,6% más que un año antes. También mucho más del repunte interanual registrado en la media del país, del 0,8%.

Los principales portales de vivienda han manifestado su satisfacción por el aumento en la firma de hipotecas, si bien han compartido el temor ante un posible desplome de estos contratos por la crisis desencadenada por el virus Covid-19, que puede llegar hasta el 75%.

Cambio de escenario

Este es el peor escenario que maneja, por ejemplo, Idealista, que no ve válidos los datos ofrecidos este jueves por el INE, al no reflejar el impacto del frenazo de la actividad económica. Pese a no prever una vuelta a corto plazo de los niveles de mercado, su jefe de estudios, Fernando Encinar, considera "probable" un "rebote puntual una vez se desbloquee la situación actual".

Desde Pisos.com, Ferran Font, puntualiza que el mes de enero "suele registrar un importante volumen de créditos concedidos" y ve moderación de este mes de enero como efecto de la nueva ley hipotecaria.

Frente a ello, Fotocasa considera que los efectos de este cambio de regulación "ya se han superado", y su director de Estudios y Formación, Ismael Kardoudi, celebra que el mercado se encamine poco a poco hacia la normalización, aunque se verá alterado "puntualmente' durante unos meses por la declaración del Estado de Alarma.