El exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez, confirma su contagio por Covid-19

El senador del Partido Popular y exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha informado este jueves de que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus. El que también fuera conselleiro de Educación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en un vídeo, compartido en su perfil de Twitter, que se encuentra "bien" y que "no tiene síntomas".





Hoy me confirmaron: he dado positivo en #coronavirus #covid19.

No tengo síntomas, pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado (así lo comuniqué a las autoridades sanitarias y por eso me hicieron la prueba), me metí en casa de motu propio. pic.twitter.com/hDQAaYKMVW — Jesús Vázquez Abad (@jesus_ourense) March 19, 2020

"Hoy me confirmaron: he dado positivo en coronavirus., pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado (así lo comuniqué a las autoridades sanitarias y por eso me hicieron la prueba),", señala Vázquez Abad en un mensaje que acompaña al video publicado.

El político popular ha asegurado que continúa trabajando "desde casa, desde hace unos cuantos días" y ha aprovechado para mandar también un mensaje recordando la gravedad de la situación. "". Por último, ha agradecido el trabajo de todo el personal sanitario y ha mandado palabras de ánimo a la población durante el confinamiento. "Entre todos podemos y entre todos vamos a vencer esta pandemia", ha concluido.