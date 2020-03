El PP contrata a ocho altos cargos que dejaron la Xunta para ir en las candidaturas

La suspensión de las elecciones autonómicas del 5 de abril ha dejado en el limbo laboral a los doce altos cargos de la Xunta que cesaron de sus puestos para formar parte de las candidaturas del PP, un procedimiento habitual en las filas populares. De mantener el Ejecutivo autonómico tras los comicios, estos abandonarían la Cámara para integrarse de nuevo en la Administración. Pero ahora el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a contratar a ocho de ellos durante un período indefinido para evitar que carezcan de ingresos mientras no se celebran las elecciones y pueden tomar posesión de su acta. Otros cuatro se han reincorporado a su plaza de funcionario.

Las nóminas abonadas a estas ocho personas son "reducidas" respecto a los ingresos que recibían en sus puestos de la Administración y su objetivo es garantizar que sigan cotizando en este período, según fuentes del PP. La previsión, sin embargo, era que ese período durase desde el 27 de febrero en que el Consello de la Xunta aprobó su cese y la constitución del Parlamento tras el 5-A. Ahora el tiempo durante el cual la organización asumirá sus emolumentos es indefinido.

En esta situación se encuentran los ex delegados territoriales de la Xunta en Pontevedra (José Manuel Cores Tourís)y A Coruña (Ovidio Rodeiro), así como la ex directora xeral de Turismo, Nava Castro; la ex directora xeral de Administración local, Marta Fernández Tapias; la ex secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; el ex director xeral de Gandeiría de la Consellería de Medio Rural, Silvestre José Balseiro Guinarte; el ex secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y el ex secretario xeral da Presidencia, Álvaro Pérez.

No es el caso la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, y sus homólogos en Lugo y Orense, José Manuel Balseiros y Marisol Mouteira, y el ex secretario xeral de la Consellería de Economía, Borja Verea. Vuelven a su plaza de funcionarios.

Feijóo se refirió a su situación y recordó que sus funciones fueron asumidas por otros cargos -del segundo escalafón- de la Administración autonómica, por lo que no existe un vacío en la gestión de la Xunta. "No forma parte de las preocupaciones del Gobierno", zanjó.