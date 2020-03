Feijóo promueve la suspensión de la precampaña y alimenta aplazar las elecciones: "Son secundarias"

La precampaña política en Galicia se paraliza hasta el lunes por la crisis sanitaria causada por el coronavirus y la opción de aplazar no solo precampaña y campaña electorales, sino los propios comicios del 5 de abril aumenta. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, promovió ayer la cancelación de los actos organizados por las formaciones políticas y alimentó la posibilidad de aplazar la cita con las urnas por suponer una movilización de miles de personas en un momento en que se vetan las concentraciones masivas o se suspenden las clases dos semanas. "En este momento las elecciones son absolutamente secundarias", declaró, pues su Ejecutivo está centrado en la protección de la salud pública sin tener en su "agenda" la fecha electoral. Por su parte, Euskadi, que también celebra comicios el 5-A, ya reconoce que esa medida será debatida en una cumbre política prevista el lunes.

El Ejecutivo gallego adoptó ayer medidas para contener la propagación del coronavirus en la comunidad, como la citada cancelación de la actividad escolar o la prohibición de se supere un tercio del aforo en instalaciones con capacidad para acoger a más de 50 personas, a las que siguieron restricciones por parte del Gobierno central. En ese contexto, Feijóo reconoció que la asesoría jurídica de la Xunta y analizan el encaje legal del aplazamiento de la cita, como Euskadi. "Los dos gobiernos están estudiando cuáles son los mecanismos legales que deberíamos activar en el caso de que lleguemos a la conclusión de que lo más recomendable es suspender las elecciones", reconoció.

La opción de la suspensión electoral, inédita y no contemplada específicamente en la legislación española, fue puesta sobre la mesa el martes por Feijóo para contribuir a contener el avance del coronavirus y a impedir que los casos de COVID-19 colapsen la sanidad pública. Ayer fue un paso más allá y alimentó esa opción. "Si se puede ir a votar el 5-A, hay que mantener la convocatoria y si no se puede ir a votar con garantías, hay que buscar la fórmula para posponer esas elecciones hasta el momento en que haya garantías", justificó. Por la tarde, aclaró que esa cuestión está aparcada: "No está en la agenda del gobierno y no forma parte de nuestras preocupaciones porque no hay bien más preciado que la salud publica".

La evolución de la crisis determinará si se posponen las elecciones. La dimensión inédita de la crisis, que causó, por ejemplo, el mayor desplome de la historia de la bolsa española, modifica la realidad en cuestión de horas. Euskadi consideraba ayer por la mañana "prematuro" aplazar los comicios, según declaró la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, alegando la incertidumbre sobre el pico de contagios "dentro de cuatro o cinco semanas" -las campañas vasca y la gallega comienzan la medianoche del día 20-, pero a última hora de la tarde el lehendakari, Íñigo Urkullu, convocó a los partidos vascos a una reunión el lunes para abordar el cambio de fecha.

Feijóo reconoció los conflictos legales que abriría ese aplazamiento y matizó que la Xunta actuará, de persistir la crisis, sin esperar al Gobierno central. "A quien le corresponde suspender las elecciones probablemente sea al Gobierno central, pero nosotros ejerceremos las competencias de salud púbica con independencia de la competencia del acto formal de la suspensión electoral", advirtió.

La Junta Electoral de Galicia condicionó ayer un aplazamiento no previsto legalmente a respetar "los mecanismos propios del Estado de Derecho y el consenso de las candidaturas concurrentes" a los comicios, que deben celebrarse siempre que se respeten los "derechos fundamentales", como la protección de la salud, informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este órgano, sin embargo, no avanzó medidas de precaución de cara al 5-A como se hizo en Euskadi, que instalará dispensadores de gel desinfectante en los colegios electorales, entregará guantes y mascarillas y pedirá a la Ertzantiza que regule las colas en caso de mantenerse el calendario. En los comicios gallegos de 2016 votaron casi 1,5 millones de personas y en Euskadi, un millón.

Tras la reunión del Consello, Feijóo promovió la paralización de los actos con público de los partidos gallegos hasta el lunes, fecha en que se reunirá con los líderes de PSdeG (Gonzalo Caballero), BNG (Ana Pontón), Galicia en Común (Antón Gómez-Reino) y Ciudadanos (Beatriz Pino) para debatir la cancelación de toda la precampaña. Antes, Feijóo participará el sábado en la reunión telemática entre los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Gómez-Reino, en cuarentena

Los partidos gallegos paralizaron sus mítines. PP, PSdeG y BNG suspendieron sus eventos durante los próximos tres días mientras que Galicia en Común y Ciudadanos extendieron esa restricción a toda la precampaña, descartando en este último caso la visita a Galicia de su presidenta, Inés Arrimadas.

Además, el candidato a presidir la Xunta de En Común, Antón Gómez-Reino, inició una cuarentena en su domicilio, pese a no tener síntomas del COVID-19, como medida de precaución, siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias tras el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la que comparte grupo en el Congreso.