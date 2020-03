Alberto Núñez Feijóo ha declarado en la tarde de este viernes el estado de emergencia sanitaria en Galicia para la prevención y contención del coronavirus. El presidente de la Xunta de Galicia, después del Consello Extraordinario celebrado horas antes y tras haber hablado con Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva bateria de medidas "más drásticas y agresivas" de las promulgadas ayer en relación a la expansión del Covid-19 en la comunidad. "Nos adaptaremos a la hoja de ruta del Gobierno central, por eso hemos activado el plan territorial de emergencia y la creación de un centro de coordinación operativo", advirtió el líder de los gallegos.

Desde las 00.00 horas de este sábado en Galicia permanecerán cerrados los centros comerciales, los establecimientos de restauración, deportivos y de ocio. Una decisión que se mantendrá por lo menos durante los próximos 14 días.

Los bares, restaurantes y cafeterías sí que podrán mantener su actividad solo para servir comida a domicilio y con el requisito de extremar las precauciones y las condiciones de higiene. Esta clausura no afecta a minoristas del sector de la alimentación, como fruterías, carnicerías, pescaderías o panaderías. También permanecerán abiertas las farmacias, los kioscos y las gasolineras.

Tampoco abrirán los espacios de ocio. Ni teatros, ni cines, ni discotecas, ni furanchos. Los espacios deportivos también estarán inhabilitados, desde pabellones y piscinas hasta gimnasios.

Por otro lado, la activación del estado de emergencia sanitaria le permitirá a la Consellería de Sanidade asumir la coordinación de todos los centros sanitarios de la comunidad, tanto públicos como privados, para que se pongan a servicio de los pacientes. Además, desde la Xunta se recomienda evitar todos los viajes que no sean "estrictamente necesarios". Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que en Galicia no se contempla, por el momento, ningún tipo de confinamiento por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. "No habrá cortes de carreteras ni ninguna medida de movilidad", señala el presidente.

Ante el aumento de los casos, la Xunta ya ayer anunciaba medidas para frenar la propagación de la pandemia que entraron en vigor esta mañana y se extenderán durante dos semanas. El último balance facilitado hoy por la Xunta elevaba el número de infectados en la comunidad a 112.

Las palabras de Feijóo llegan horas después de conocer la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma. Una excepcional medida que permite limitar el desplazamiento de personas en el territorio nacional.