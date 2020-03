Feijóo asume que el estado de alarma por la crisis del coronavirus causará la suspensión de las elecciones

Las elecciones autonómicas gallegas del 5 de abril serán pospuestas por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus, decisión inédita en la democracia que consideran justificada Xunta y partidos políticos. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, asume que el decreto que impondrá mañana el estado de alarma en España ampara esa medida.

"No hay un gallego que esté pensando en las elecciones", justificó Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta extraordinario celebrado esta tarde para activar nuevas limitaciones a la actividad económica, laboral y social para contener la propagación del coronavirus.

"Las elecciones solo se podrían celebrar en el caso de que se diesen el 100% de garantías. Si no se dan, lo lógico es que no se celebren. En este momento no se reúnen las garantías para poder celebrarlas y no podemos concretar en qué momento se podrían reunir", alegó.

Por la mañana, los líderes de PSdeG, Galicia en Común y BNG abogaron por aplazar los comicios para limitar el riesgo de contagios, medida que apoyan también Ciudadanos y Vox.