Los conductores pontevedreses cometen al día 380 infracciones al volante, un 15% más en un año

Los conductores gallegos respetan más los límites de velocidad, beben menos alcohol o evitan consumir drogas cuando tienen que ponerse al volante, no utilizan tanto el teléfono móvil y tienen el seguro del coche al día. Sin embargo, viajan más sin cinturón de seguridad, circulan sin carné (bien por haber agotado todos los puntos o por haberle sido retirada la licencia por orden judicial) y respetan menos las señales. Es la radiografía de las infracciones detectadas el año pasado en la red viaria gallega: casi 371.000 multas -una media de 1.016 al día- frente a las casi 379.300 de 2018, lo que supone un descenso de 2,2%, según el balance divulgado ayer por el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), aunque en Pontevedra la tendencia es la contraria: crecen un 15,5%, con 380 de media al día.

Por eso Pontevedra es la que está marcada en rojo en el mapa de incumplimientos de la DGT. Es la única provincia gallega donde el año pasado repuntaron las multas por saltarse alguna norma al volante, con un total de 138.485 expedientes sancionadores, casi cuatro de cada diez en la comunidad. El mejor comportamiento lo protagonizaron los conductores de Ourense, con una caída en las sanciones de casi el 19% -cerca de 48.400-y los de Lugo, con un descenso del 13,4% -con poco más de 52.000-. En A Coruña, la caída fue del 5,4% con más de 132.000 denuncias.

El balance de multas interpuestas el año pasado convierte a Galicia en una de las siete comunidades que protagonizaron un descenso junto con Aragón (-49%), Baleares (-18%), Cantabria (-4,6%), Castilla y León (-0,59%), La Rioja (-28,53%) y Navarra (-33,52%). En el extremo opuesto están Madrid (72,27%), Asturias (44,07%), Murcia (42,06%) y Castilla-La Mancha (36,87%). Cataluña y País Vasco no aparecen en las estadísticas al tener las competencias en materia de Tráfico transferidas. En cifras absolutas, Andalucía está a la cabeza con más de un millón de sanciones, seguida por Madrid.

Siete de cada diez infracciones detectadas en la red viaria gallega son por pisar más de la cuenta el acelerador. En total, 260.481 -710 cada día- La reducción del límite de 100 a 90 km/h en carreteras secundarias en enero del año pasado ha surtido efecto a la vista del balance de 2019, que supone un descenso de casi el 3% respecto a 2018. Le siguen en el ranking de multas en Galicia no haber pasado la ITV -unas 27.000-, ponerse al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas -15.110-, no usar el cinturón de seguridad -10.606-, no respetar la señalización -casi 9.500- y carecer del seguro -unas 8.500-.

Sin embargo, las infracciones que más crecieron en Galicia son las paradas y estacionamientos prohibidos -más de un 14%- y no respetar la señalización -13%-. Le siguen la conducción sin permiso -7,11%-, la colocación o protección indebida de la carga -9,4%-, circular sin ITV -5.27%- o no usar el cinturón de seguridad -3%-. Por el contrario, entre las infracciones que más cayeron destacan el uso inadecuado de los carriles (-25%), seguida de la conducción con el permiso caducado (-18%), el consumo de alcohol y/o drogas (casi -14%) o usar el móvil (-5,9%).

En el informe llama la atención la importante disminución de los expedientes sancionadores a centros de reconocimiento, un colectivo sobre el que la DGT, la Agrupación de la Guardia Civil y la Fiscalía estrecharon el con trol debido al creciente número de conductores de avanzada edad interceptados en sentido contrario en autovías y autopistas en especial, por su envejecimiento poblacional, en Galicia. Por ello, las autoridades en la materia reforzaron la vigilancia sobre los psicotécnicos y enviaron a chequeo extraordinario a cientos de automovilistas para ver si eran o no aptos. En el país estas infracciones cayeron en 2019 un 54% -hasta 89 casos- y en Galicia se casi un 29%, con 35 denuncias, el 40%.