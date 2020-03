Antón Gómez-Reino, candidato a la Xunta, en cuarentena preventiva por el coronavirus

El candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia en Común-Anova, Antón Gómez-Reino, ha comunicado este jueves su decisión de ponerse en cuarentena bajo las recomendaciones sanitarias y del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso.



El aspirante a la Xunta pertenece al grupo parlamentario de la ministra Irene Montero que ha dado positivo por coronavirus por lo que el político gallego ha optado por ponerse en cuarentena.



Gómez-Reino viajó este martes desde Argentina a Madrid y posteriormente se desplazó a la capital gallega. "A pesar de no tener síntomas, me pongo a disposición de los profesionales de la sanidad pública. Es tiempo de calma, de apoyar u ejemplar trabajo poner en valor la conciencia cívica del país", ha apuntado en su cuenta social de Twitter.





Baixo recomendacións sanitarias e do grupo Parlamentario inicio unha cuarentena.



A pesar de non ter síntomas, póñome a disposición dos profesionais da Sanidade Pública.



É tempo de calma, de apoiar o seu exemplar traballo e por en valor a conciencia cívica do País #Covid_19