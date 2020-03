El PPdeG suspende una romería de campaña por el coronavirus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "España ya está en una situación más preocupante que en las últimas semanas" en relación con la evolución del coronavirus y ha afirmado que esta situación puede influir en el desarrollo de la propia campaña electoral para las elecciones autonómicas del 5 de abril. De hecho, pocas horas después de hacer estas declaraciones, el PPdeG ha anunciado que suspenderá una romería en O Pino, en la que este sábado preveía reunir a 4.500 personas.



"Vamos a ir viendo como va este asunto. Es evidente que está afectando a la campaña electoral y en los próximos días veremos cuál es la evolución del País Vasco", dijo Feijóo, quien reconoció que la evolución del coronavirus también puede influir en Galicia.





Hemos decidido suspender la romería de O Pino que teníamos prevista para este sábado con más de 4.500 personas. Lamentamos las molestias pero es una cuestión de prudencia — PP de Galicia (@ppdegalicia) March 10, 2020

Por ello, anunció que el "comité de campaña valorará qué actos no tienen problema" y por lo tanto se pueden seguir realizando, aunque sobre algunos otros se decidirá,"si continúan o no continúan". En ese sentido, recordó que "la coordinación con el Ministerio de Sanidad sigue siendo "intensa"."Hoy se van a tomar medidas en el Consejo de Ministros. Entiendo que van a afectar al conjunto del país y, en base a las medidas y a la evolución de los próximos días, iremos informando a la gente y tomando decisiones", ha declarado.El titular de la Xunta aseguró que hay que lanzar "un mensaje muy claro", porque "tenemos un problema de salud pública" y, aunque en "Galicia en este momento no es alarmante", es "un problema, y los problemas primero hay que admitirlos y, en segundo lugar, hacer un buen diagnóstico de los mismos y un buen tratamiento".Feijóo precisó que "Galicia es uno de los lugares con menor afectación del virus , pero eso no significa que en las próximas semanas tengamos repuntes, como han tenido otros territorios que hace unas semanas no tenían mayor preocupación y hoy sí están preocupados"."Vamos a reunirnos esta tarde. Voy a estar en esa reunión interdepartamental, de todas las consellerías, y vamos a analizar la situación. Es verdad que Galicia está en una situación más benigna que el resto de España, pero no les oculto que estamos preocupados, porque el impacto que está teniendo -el coronavirus- en todo el país es un impacto potente", dijo Feijóo.Antes de participar en un acto electoral en Lugo, el presidente de la Xunta de Galicia dijo que se va a seguir "trabajando" e "informando a la población en tiempo real".También confirmó que se seguirá "incrementando la plantilla -sanitaria- y reforzándola", además de valorar si se necesita comprar más "aparataje" para los centros sanitarios gallegos, "más que porque lo necesitemos hoy, para prevenir algunos problemas que podemos tener en el futuro"."Es verdad que Galicia está en una situación mucho mejor que el resto del país, pero también es verdad que tenemos que estar igual de activados, como si estuviésemos en la misma situación que otras comunidades autónomas", insistió."Estamos activados. No estamos alarmados, pero sí alertados de que este impacto en materia de salud pública está afectando a muchos países", dijo Feijóo, quien recordó que si alguien percibe "alguna sintomatología" de ese virus lo recomendable es "llamar desde casa" a los teléfonos habilitados, para que se desplace "personal a domicilio y comprobar si hay algún infectado o no". Además, recordó la necesidad de seguir "las pautas de higiene" establecidas."Pedimos sosiego y calma. Pero también que la gente evite desplazamientos a lugares donde ese virus tiene mayor prevalencia", añadió, y "sobre todo que la gente mayor esté activada y en contacto" con los servicios sanitarios "a través del teléfono, desde su casa, con mayor confortabilidad y con mayor seguridad".