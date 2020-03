Gonzalo Caballero promete la gratuidad de las guarderías y de los libros de texto

El PSdeG se propone recuperar medidas que ya aplicó el bipartito liderado por Touriño. La educación fue el asunto clave del aspirante socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, durante la presentación de su candidatura por la provincia de Pontevedra. Entre la batería de medidas en materia educativa anunciadas por el líder del PSOE gallego anunció que si llega a San Caetano las escuelas infantiles de 0 a 3 años serán gratuitas y también se comprometió a recuperar la gratuidad de los libros de texto, como había implantado el gobierno bipartito.

A su vuelta de Argentina, donde se reunió con el presidente de la República, a, Alberto Fernández, y la colectividad gallega en el país austral, Caballero insistió en que sus propuestas son "realistas", "factibles" y "tienen viabilidad económica" porque -aseguró- tienen "encarrilamiento en los presupuestos de la Xunta". El candidato socialista resaltó que el PSOE quiere impulsar la educación pública porque "iguala las posibilidades de prosperar la vida" de todos los gallegos.

En su intervención, el líder del PSdeG abogó por la "potenciación" de la red de escuelas infantiles. Con la mirada puesta en los logros del Ejecutivo de Touriño, destacó el "avance" que entonces supuso la gratuidad de los libros de texto. Y fue ahí donde cargó contra las políticas educativas del PP, al acusar al presidente de la Xunta y candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar "un retroceso". Así, Caballero apostó por impulsar la Formación Profesional Dual, que complemente la formación teórica con la práctica en empresas.

Otra medida que defendió es la primera matrícula gratuita en los grados de la Universidad, además de un sistema de fondos de becas para los másteres. Finalmente, manifestó su compromiso de "impulsar" los comedores escolares con el fin de "facilitar la conciliación", de tal forma que se garantice que todas las familias que lo deseen puedan enviar allí a sus hijos. Esta medida, según destacó Caballero, va en el camino de defender "más derechos" para las mujeres, a través de "la libertad e igualdad real".

Sobre su rival en la carrera electoral del 5-A, el líder del PSdeG advirtió de que Feijóo "se ha quitado la máscara" y ya reconoce "abiertamente" que necesita los votos de la ultraderecha para seguir al frente del Gobierno gallego, en alusión a una entrevista a El Mundo en la que el líder del PP gallego. "Si los votantes de Vox no me votan no seré presidente", declaró el presidente de la Xunta.

"Acaba de reconocer hoy que tiene el pálpito de que perdió la mayoría absoluta en Galicia, tiene el pálpito de que Galicia ya lo rechaza, de que Galicia le dice que no y se echa a la desesperada a pedirle los votos a la ultraderecha", afirma el líder del PSdeG en alusión a Feijóo.

En un acto en Pontevedra, en una jornada con varios eventos de precampaña por Galicia (que incluyó también Vigo, A Coruña y Ferrol), Gonzalo Caballero auguró que "una movilización masiva va a llevar a un cambio político" en Galicia, por lo que el "nuevo impulso" va a "ser imparable" para acabar con los "destrozos y retrocesos" de los 11 años de gobierno de Feijóo.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró su apoyo al líder del PSdeG, que "va a ser un gran presidente de Galicia". Afirma que las elecciones del 5 de abril serán "decisivas para Galicia e importantísimas para la ciudad de Vigo".