Vox y Cs, en el debate electoral de TVG

La Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha invitado a un debate electoral el día 23 a las 21.30 horas a Vox y Ciudadanos, formaciones sin representación en el Parlamento autonómico ni en las Cortes por alguna de las cuatro provincias, en el que será el combate dialéctico de cara a unos comicios gallegos con más participantes, si ambos aceptan. El ente también ha cursado convite a PP, PSdeG, BNG y Galicia En Común, la coalición de Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas de A Coruña y Santiago.

La compañía justifica la decisión de incorporar a Vox y Cs por ajustarse a la categoría de "grupos políticos significativos por haber alcanzado una representación destacable en anteriores comicios", aludiendo a los criterios de la Junta Electoral para unos debates que no están regulados por ley. A ellos se unen las fuerzas que lograron representación en anteriores comicios autonómicos.

La ausencia de una regulación específica genera dudas en torno a estos eventos. En la campaña autonómica de 2016, Ciudadanos fue invitado a un debate en el que participaron también PP, PSdeG y BNG, así como En Marea, que, si bien era heredera de AGE y la marca que en las generales anteriores había logrado representación.

En las últimas autonómicas, Ciudadanos no superó el 3,5% de votos, mientras que En Marea logró 14 diputados. Ahora, esta última no se presenta, aunque sí lo hace En Común, con evidentes vínculos y con dos diputados en las últimas generales. Vox, que en esta cita última, logró un 8% de votos en la comunidad nunca ha obtenido representación en Galicia. En esa última campaña fue invitada a un debate en la TVG, pero no acudió alegando motivos de agenda.

La cuestión política radica ahora en qué efecto tendrá sobre el debate y el electorado un enfrentamiento a seis: tres fuerzas de izquierda y tres de derecha. Fuentes del PP se desvinculan de la decisión de la TVG, pese a las denuncias desde hace cien semanas de profesionales de este ente sobre el control que ejerce sobre él, y no consideran positivo para sus intereses comparecer con Vox -que carece de candidato a presidir la Xunta- y Ciudadanos, después de que, además, no fructificase el intento del partido naranja de aliarse con los de Feijóo.

Sus rivales, sin embargo, consideran que la posible presencia de Vox contribuirá a "centrar" a Feijóo y este mantendrá una estrategia de que "todos contra él", en alusión a las críticas de Vox contra el presidente de la Xunta por considerarlo "nacionalista", si bien ya ha asegurado que lo apoyaría para frenar a la izquierda.

Para Ana Pontón (BNG) un único debate resulta insuficiente y propone una segunda vuelta, mientras que Feijóo confirmó que participará en el fijado el día 23.