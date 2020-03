Ábalos afirma que Feijóo le sugirió rebajar la seguridad del AVE para acelerar su conclusión

Los plazos del AVE amenazan con convertirse en munición de grueso calibre hasta la celebración de las elecciones gallegas. Ayer, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, realizó una sorprendente revelación en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Aseguró que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le "sugirió" -en la reunión que ambos mantuvieron en octubre de 2018 en Santiago- que instalara el sistema seguridad ASFA en el AVE, en lugar del más avanzado y más complejo y lento de colocar ERTMS, para así poder acelerar la conclusión de las obras y adelantar la puesta en servicio del tren de alta velocidad con Madrid. La respuesta que le dio el ministro fue un no rotundo a la propuesta, sobre todo después del accidente de Angrois. "No me la juego en seguridad", soltó ayer en el Senado. La Xunta respondió que se trata de una "excusa inventada" por el titular de Transportes para desviar la atención ante los retrasos del tren de alta velocidad.

Las declaraciones de Ábalos se produjeron en respuesta a una pregunta de la senadora pontevedresa del PP Pilar Rojo sobre las inversiones del Gobierno en Galicia, a la que reprochó que su partido intente "tensionar" la política con los plazos del AVE ahora que ya se está en precampaña electoral y sobre todo después de que Feijóo recomendara implantar, al menos inicialmente, un sistema de seguridad inferior al ERTMS nivel 2 que se instalará en toda la línea.

"Nos sugirió su presidente que con ASFA quizá podíamos llegar antes. Y a lo mejor hubiéramos llegado antes, pero hablamos de Galicia y de seguridad ferroviaria", respondió a la senadora en alusión al accidente de Angrois de 2013 que causó la muerte de 81 personas y más de 140 heridos.

Ábalos destacó la categoría del ERTMS y sostuvo que no se va acelerar la apertura del AVE hasta que la seguridad sea completa. "Es preferible un nivel máximo de seguridad antes que después, ya tenemos experiencia. No corramos, no me la juego en seguridad", recalcó.

Poco después, la Xunta respondió a las palabras del ministro, acusándole de ser un "especialista en inventar excusas cuando se encuentra en problemas", en alusión a la demora en su puesta en servicio, que no será hasta junio de 2021.

Fuentes del Gobierno gallego defienden que sus reivindicaciones están claras y recogidas por escrito, y que entre ellas no figura un AVE con sistema ASFA en ninguna de ellas. "El señor Ábalos comprometió unas fechas y cuando incumple ya no sabe qué excusas buscar", censuran desde San Caetano.

"Es cierto que hay lugares donde el AVE empezó a funcionar con ASFA para luego introducir el ERTMS. En el Eje Atlántico está ASFA y en tramos del AVE a Galicia ya en funcionamiento está ahora mismo el sistema ASFA", argumenta la Xunta, para acto seguido preguntarse si el ministro está insinuando entonces que el Eje Atlántico y tramos del AVE entre Galicia y Madrid que está en funcionamiento no son seguros.

"En todo caso, nosotros queremos un AVE seguro y queremos que se cumplan los plazos. Y ahora mismo ni siquiera estamos en el debate de seguridad, porque desgraciadamente lleva tanto retraso que aún estamos en obras y de eso Ábalos no da explicaciones", recriminó la Xunta.

El ministro defendió la implicación del Gobierno con la ejecución del AVE a Galicia a diferencia de los siete años de Gobierno del PP, cuando estuvieron paralizados contratos de ejecución durante tres ejercicios. Dijo que entonces sí era necesaria la comisión de seguimiento de las obras que demanda la Xunta, pero no ahora, que van a todo ritmo.

Entre otros datos, situó las pruebas a máxima velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería (Zamora) a finales de marzo, con el objetivo de solicitar la autorización de puesta en servicio en la primavera de este año. El pasado 25 de febrero el tramo se puso a disposición del Sistema de Gestión del Tráfico para empezar estas pruebas a 300 kilómetros por hora y que se espera autorizar la puesta en servicio de todo el tramo en los meses siguientes.

Añadió también que la actividad es "frenética" en la ejecución del tramo entre Pedralba de la Pradería (Zamora) y Taboadela (Ourense), en el que está "todo contratado" y se trabaja "a pleno rendimiento".