Feijóo cesa a una docena de altos cargos de la Xunta para nutrir las listas del PPdeG

La Xunta cesó ayer a doce altos cargos para que puedan incorporarse a las listas electorales del PPdeG, que probablemente también incluirán a conselleiros. De esta manera, nombres como Corina Porro, delegada de la Xunta en Vigo, José Manuel Cores Tourís, delegado en Pontevedra, la directora xeral de Administración Local, la viguesa Marta Fernández-Tapias, la directora xeral de Turismo, Nava Castro, o el director xeral de Gandaría, Silvestre José Balseiros, formarán parte de las candidaturas de los populares gallegos a los comicios del 5 de abril.

Es costumbre en el líder y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, recurrir a miembros del Gobierno gallego y altos cargos para dar más peso a las candidaturas, y no solo en las elecciones autonómicas, sino que también ha apostado por esta fórmula para desginar a cabezas de cartel en las ciudades. De esta forma, la Xunta sirve como plataforma de lanzamiento a estos candidatos.

Se desconoce todavía qué conselleiros se incorporarán a las listas electorales del 5 de abril. Preguntado al respecto Feijóo se limitó a decir que le gusta ser "previsible". En 2016 nueve conselleiros formaron parte de las candidaturas del PPdeG. El cargo de conselleiro es compatible con el de diputado y, de ahí que no necesiten cesar en su puesto, para convertirse en candidatos.

Sin embargo, no ocurre así con los altos cargos, que para poder concurrir en las listas deben abandonar sus responsabilidades en el Gobierno gallego. El Consello de la Xunta cesó ayer a un total de 12. Además de Corina Porro, que probablemente ocupe el puesto número dos por Pontevedra, Cores Tourís, Nava Castro, Silvestre José Balseiros y Fernández Tapias también concurrirán en las listas del PP por esta provincia.

Asimismo, se acordó el cese de los delegados de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, el de Lugo, José Manuel Balseiro, y la de Ourense, Marisol Díaz Mouteira. A ellos se sumaron el secretario xeral de la Consellería de Economía, Borja Verea, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella,, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario da Presidencia, Álvaro Pérez López.