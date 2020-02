Feijóo expresa ante Casado su rechazo a Vox: "Si quieren que me vaya, que le voten"

Un día después de que el nuevo candidato a lehendakari, Carlos Iturgaiz, colocado por Pablo Casado se prodigara en guiños a Vox, ante el mismo Pablo Casado el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, arremetió ayer en Madrid contra el partido de extrema derecha, marcando las distancias y estableciendo un cordón sanitario al menos en Galicia de cara a las alecciones del 5 de abril. "Si quieren que me vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación", soltó Feijóo en un desayuno informativo en la capital española al que asistieron los principales dirigentes populares y que fue presentado por el exalcalde socialista de A Coruña Francisco Vázquez, que se deshizo en elogios para el candidato del PP a la Xunta.

Feijóo quiso dejar claro lo que piensa de Vox, organización a la que no ve como potencial aliado, sobre todo después de que las últimas semanas el partido de Santiago Abascal lo acusara de ser nacionalista radical y un imitador de Jordi Pujol. Como ayer indicó en un acto organizado por Fórum Europa, el objetivo de Vox es que él no repita como presidente de la Xunta, "y ahí coincide plenamente con el nacionalismo gallego, con el populismo y con el socialismo".

"Creo honradamente que Vox, que no tiene ni un solo concejal en Galicia, repetirá ese resultado en las autonómicas", añadió, para acto seguido cargar tanto contra el nacionalismo independentista como contra el "antinacionalismo de nuevo cuño reciente que no admite otra forma de ser español que no sea la suya", porque ambos "comenten el mismo error" de pensar que ser gallego y español es "incompatible" mientras que el PP cree en las "identidades incluyentes que suman y multiplican, en lugar de restar y dividir".

La intervención de Feijóo sobre el partido de Abascal tiene su importancia específica dentro del PP nacional porque la pronunció en presencia de Pablo Casado, quien el día anterior había promovido el relevo de Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari ante la oposición del primero a conceder a Ciudadanos tanta presencia en las candidaturas del PP en el País Vasco. E Iturgaiz, a las pocas horas, lanzaba un menaje en favor de "aunar fuerzas" con Vox y elogiaba la figura de Santiago Abascal, a quien calificó como una "magnífica persona".

El presidente de la Xunta dijo que lamentaba "profundamente" que Alonso deje la política y añadió que espera que lo "reconsidere" porque es un político de "primer nivel". Ante la elección de Iturgaiz como candidato comentó que "no hay nada que decir" sobre su compromiso con el constitucionalismo y la Constitución.

También tuvo palabras sobre Ciudadanos, enfatizando su rechazo a la coalición por la que suspiraba el partido naranja. En otra vuelta de tuerca, Feijóo dio más argumentos por los que estuvo siempre en contra, como el temor a que Cs quisiera "utilizar el vehículo" del PP para lograr escaños el 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar un grupo parlamentario propio. A ello, sumó que el partido de Arrimadas "cambia de opinión demasiadas veces" y que además fue el "germen" de la moción de censura contra Rajoy.

La conferencia fue presentada por el Francisco Vázquez, quien puso en valor los logros de Feijóo en Galicia, sus puertas abiertas al diálogo y su lealtad institucional, algo que, según dijo, le convierte en "una anomalía o excepción". De hecho, recordó la cita bíblica: "Por sus hechos los conoceréis". Destacó también que su política "integradora" en Galicia ha permitido "sentirse cómodos" a socialdemócratas como él y a "galleguistas no nacionalistas". "Es un buen gestor. A sus resultados me remito", sentenció.