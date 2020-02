Arrimadas presionará a Feijóo tras el aval del PP a su veto a una coalición con Ciudadanos

El PP respaldó ayer la negativa del barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la coalición electoral que Ciudadanos les ha propuesto sellar en los comicios vascos y gallegos del 5 de abril y en los catalanes de este año. Para intentar sortear ese veto, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, presionará hoy a Feijóo como última tentativa para superar lo que ayer definió como "escollo gallego".

Feijóo, presidente de la Xunta desde 2009 que aspira a su cuarta mayoría absoluta consecutiva, descartó desde un principio la oferta de coalición de Ciudadanos, que nunca ha obtenido representación en Galicia. En los últimos comicios de 2016, el PP logró el 47% de votos frente al 3,3% del partido naranja. Solo acepta integrar en la lista popular a cuadros de Cs como independientes.

Esa postura fue avalada ayer por Pablo Casado, presidente del PP, que se reunió durante más de dos horas con Arrimadas, que ejerció de líder in pectore de Ciudadanos, a pesar de que el partido está dirigido por una gestora.

La dirigente naranja acudió con la esperanza de convencer a Casado para que levantase el veto de Feijóo, pero salió decepcionada. El líder del PP respaldó a su principal barón, pues es el único popular que gobierna con mayoría absoluta.

"Estamos a la espera de superar el escollo en Galicia. Seguiremos trabajando en una negociación paralela con los equipos de Feijóo y nacional [del PP]. Llamaré a Feijóo para llegar a acuerdo que cumpla el objetivo de aglutinar voto constitucionalista y ser freno de un Gobierno del BNG", avanzó Arrimadas sobre su última tentativa, pues mañana expira el plazo para que los partidos nombren representantes legales de las coaliciones, que deben registrarse el viernes como muy tarde.

Feijóo ya le respondió ayer acusando a Ciudadanos de maniobras en clave interna con vistas al congreso del 15 de marzo del que saldrá nueva dirección. "Si los gallegos nos damos cuenta de que están utilizando a Galicia y las elecciones gallegas para hacer su propio congreso interno, eso no va a ser bien recibido en el electorado", advirtió tras negar ser un escollo y reiterar su oferta de sumar cuadros de Cs a las listas del PP. Hay plazo hasta el 1 de marzo, cuando deben cerrarse la candidaturas.

Pese a ello, arreó un rejonazo a sus posibles aliados. "Ciudadanos conoce regular Galicia", cargó, informa Efe. "Sus votantes en las autonómicas ya votan al PP, por lo tanto, solamente falta abrir las puertas para sus dirigentes y, cuando los dirigentes no entienden a sus votantes, no consiguen representación en el Parlamento, que es lo que le ha ocurrido a Cs", añadió.

Ciudadanos, que en las pasadas generales rechazó la misma fórmula que ahora defiende cuando el PP le propuso integrarse en la marca España Suma, comenzó ofreciendo una coalición con la marca Mejor Unidos, pero luego rebajó sus intenciones a una papeleta PP-Ciudadanos.

Su postura pasa por un acuerdo global para Galicia, Euskadi y Cataluña. "Lo mismo que ofrecemos en Cataluña es lo que ofrecemos en Galicia", insistió Arrimadas, en alusión a que en la primera Ciudadanos fue la lista más votada (36 de 135 diputados) con un PP con cuatro actas. "En Galicia nadie discute el liderazgo de Feijóo", añadió. "Me parecería muy grave perder un Gobierno constitucionalista por pocos votos, le pasó a [Manuel] Fraga y hubo un Gobierno del BNG", alertó.

Sin embargo, el PP estatal respaldó el veto de Feijóo, pese a lo cual Arrimadas anunció una última llamada al presidente de la Xunta. Este contacto, sin embargo, no será el primero. El pasado domingo el ex secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se entrevistó con el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, tras hablar con Feijóo. No hubo pacto.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, explicó tras el encuentro con Arrimadas, al que asistió, la postura de su partido, avalando a Feijóo y defendiendo "buscar las mejores fórmulas en cada territorio". Acepta coaligarse en Euskadi para aglutinar el voto de centroderecha, pero no en Galicia, aplazando Cataluña para otro momento. "En el País Vasco tenemos claro que hay que juntar esfuerzos para que no penalice [la división]. De haber ido juntos en las generales, el escaño de Álava hubiese sido para la coalición PP-Cs y no para Bildu", expuso antes de reproducir el argumentario de Feijóo. "En Galicia, en el PP tenemos claro que hay que aprovechar el magnífico proyecto de Feijóo a lo largo de tantos años. En esta comunidad, el espacio de centroderecha está cohesionado en el PP", razonó.

Arrimadas no confirmó si Cs aceptará acuerdos con diferentes fórmulas en Galicia y Euskadi.