Caballero se lanza a por el voto urbano al tachar de "enemigo" de las ciudades a Feijóo

El PSdeG se lanza a por el voto urbano para que este sea decisivo en el cambio político en Galicia el 5 de abril, fecha de las elecciones autonómicas. Las ciudades constituyen el punto débil del PP -no gobierna ninguna- y los socialistas explotarán ese aspecto mediante una gira de su líder, Gonzalo Caballero, por las cinco urbes que gobiernan. El periplo comenzó ayer por Vigo, la joya de la corona del partido gracias a la mayoría absoluta del puño y la rosa, donde el secretario xeral del PSdeG tachó de "enemigo político" de las urbes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"No hay compromiso con Galicia si no ay compromiso con las ciudades", expuso Gonzalo Caballero en un discurso de la aldraxe a las urbes que vinculó con los resultados electorales. En su opinión, Feijóo castiga a los siete grandes concellos porque "no le gustan" los resultados. En la lista de agravios, el líder socialista señaló a Vigo en primera posición, en sintonía con las quejas vertidas desde el pasado mandato por el alcalde olívico, Abel Caballero, que en mayo pasado reeditó su mayoría absoluta.

Precisamente este caso sirvió a Gonzalo Caballero para defender el "ejemplo de capacidad de gestión" socialista, pues Vigo constituye "un referente de las políticas municipalistas y es un ejemplo de cómo gobiernan los socialistas".

En Vigo precisamente participó Feijóo este fin de semana en el acto de proclamación como candidato. "Vigo avanza con un proyecto liderado por el alcalde [...] mientras que la Xunta se ha dedicado a poner palos en la rueda", diferenció en un acto al que acudieron miembros del gobierno vigués en manos del PSdeG, como Abel Caballero, Carmela Silva, David Regades o Abel Losada, informa Europa Press.

El regidor olívico se refirió precisamente al reciente acto orgánico de Feijóo y el PP, que consideró un "descaro" por celebrarse en una ciudad a la que la Xunta "condenó al ostracismo". En ese sentido, recordó que al candidato socialista a presidir la Xunta "no hay que explicarle" las demandas de la ciudad porque es de Vigo. "Tengo la confianza de que va a ser presidente y le transmití a lo que Vigo tiene derecho, con todo el cariño a otras ciudades, pero no pedimos nada a lo que Vigo no tenga derecho", expuso ayer Abel Caballero.

Movilización masiva

El líder del PSdeG considera que "si hay una movilización masiva" el 5-A el cambio político será "imparable", un relevo en la Xunta que considera imprescindible. "Galicia es mucho, pero va a menos con Feijóo", aseguró Gonzalo Caballero.

Además, reiteró su petición de un debate electoral a dos entre Feijóo y él, alegando que son las únicas opciones para presidir la Xunta tras los comicios, como mostraban las encuestas de este fin de semana. "Debería tener el coraje de debatir con la fuerza que va a liderar el cambio", alegó. Esta fórmula de cara a cara fue solicitada en el ámbito estatal por Pablo Casado (PP) a Pedro Sánchez (PSOE), que se negó a ella. Sus posturas están invertidas en Galicia: el PSdeG lo solicita y los populares se niegan.