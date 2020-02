Feijóo admite que la mayoría "va a ser muy compleja, pero posible"

El actual presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a revalidar el cargo, Alberto Núñez Feijóo, se describió ayer sí mismo como "el candidato de Gobierno para gobernar", más que el de "un partido ni de un conjunto de partidos", en referencia a la coalición propuesta por Inés Arrimadas (Cs) para presentarse en bloque a los comicios autonómicos del próximo 5 de abril. En todo caso, no renuncia a "apoyos" de cualquier "partido no nacionalista, no populista y no socialista" porque advierte que conseguir la mayoría en las próximas elecciones va a ser "muy complejo". "Aunque posible", añade.

A pesar de que el titular del Gobierno gallego ya dejó clara la postura del PPdeG a esa fórmula de coalición que pretende la fuerza naranja bajo el nombre de 'Mejor Unidos', Feijóo reiteró ayer en la Feira do Cocido de Lalín (Pontevedra) su negativa a una candidatura conjunta.

Aseguró que el PPdeG sabe que "primero está Galicia y después el partido" y por ese motivo él es el presidente del PP en la comunidad, un partido que "es el punto de encuentro de la mayoría de los gallegos", algo que "la señora Arrimadas sabe".

Si bien entiende que la líder de Ciudadanos sigue la "estrategia política" que "le interesa" para su partido, Feijóo "espera" esa misma predilección por lo que "le interesa a la mayoría de los gallegos". Según él, a la ciudadanía gallega "siempre le ha gustado los puentes y nunca" ha sido defensora de "los muros".

Feijóo volvió a ofrecer a los votantes y dirigentes de Ciudadanos unirse a la fórmula política del PPdeG. "Caben en este punto de encuentro para conseguir esa mayoría" que, a su juicio, "va a ser muy compleja, pero posible".

Abre la puerta a "trabajar con Ciudadanos o con cualquiera de sus dirigentes que quiera unirse a esa mayoría", pero rechaza "imposiciones, cambios de nombre o dejar de ser lo que somos", precisó el presidente gallego. "Si dejamos de ser lo que somos no vamos a tener éxito", afirma, "si mantenemos nuestro compromiso con los gallegos" el PPdeG tendrá la "posibilidad" de reafirmar esa mayoría, "ya sea con Ciudadanos o con cualquier partido no nacionalista, no populista y no socialista", concluyó el presidente en la Festa do Cocido de Lalín.