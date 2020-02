Feijóo resiste la presión de Ciudadanos que le avisa que juega con fuego por vetar la alianza

Ciudadanos quiere a toda costa constituir una alianza con el PP en Galicia para afrontar las elecciones del 5 de abril. Insiste en esta opción día tras día para incrementar la presión sobre el PPdeG, pese que desde el principio su presidente, Alberto Núñez Feijóo, descartó la propuesta, al igual que lo volvió a hacer ayer. Pero el partido naranja no se da por vencido, le pide "humildad" y le advierte de que "juega con fuego" al rechazar la coalición dado que podría perder la mayoría absoluta a manos del PSOE, el BNG y los demás partidos de izquierda que acudirán a la contienda electoral en la comunidad autónoma.

El PP solo entiende como válida una alianza en Cataluña y en el País Vasco, porque en esos dos territorios considera que el llamado "constitucionalismo" está en riesgo, y la veta en Galicia por no existir esa amenaza. Pero la plaza gallega es muy codiciada por Ciudadanos, que ansía esa alianza con el partido de Feijóo y no se quiere bajar de esta reivindicación en las negociaciones que las direcciones de ambas formaciones mantienen en Madrid para ir de la mano en Euskadi y Cataluña.

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, reclamó ayer al PP que "reflexione y rectifique" su postura en Galicia, ya que a su juicio los populares están a un escaño de perder la mayoría absoluta. "La humildad es importante", añadió, para acto seguido reprochar al PP que se mueva por intereses partidistas como único criterio para decidir dónde le conviene y dónde no la alianza en vez de preocuparse por aglutinar el voto constitucionalista.

Si no hay una rectificación, la formación naranja presentará una candidatura con sus propias siglas en Galicia, pero espera, en todo caso, que el PP finalmente opte por apoyar una alianza y no juegue con fuego ante el riesgo de perder la mayoría absoluta.

El PP nacional le pidió a Cs que no se enroque con Galicia y desde Santiago, tanto Feijóo como el secretario xeral, Miguel Tellado, dieron la misma respuesta que estos días pasada, una rotunda negativa. El presidente del PPdeG nada quiere saber de una coalición que busca que "desaparezcan" sus siglas para comparecer bajo el proyecto Mejor Unidos. "Esa propuesta no es honesta", indicó ayer Feijóo, para quien Cs tal vez solo "pretenda buscar notoriedad o levantar un partido que no está en su mejor momento".

Lo único que está dispuesto a escuchar Feijóo es que los votantes de Ciudadanos apoyen en masa al PP. "Esto estamos dispuestos a hablarlo, porque yo no me atrevería a llegar a Cataluña y decir, oiga, Ciudadanos tiene que desaparecer", comentó.

En los comicios gallegos de 2016, el PP obtuvo unos 682.000 votos (el 47,5%) y 41 escaños en el Parlamento -tres más que la mayoría absoluta-, mientras que Cs recibió unos 48.500 votos (3,38%), quedándose por debajo del mínimo del 5% que se necesita para conseguir representación en la Cámara autonómica. En la última cita con las urnas, las generales del pasado noviembre, Cs consiguió en Galicia casi 64.700 votos (4,35%), bastante menos que los 184.000 que obtuvo en las generales de abril (11,18%).