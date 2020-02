Feijóo se presenta como garantía de la unidad en Galicia en un "momento clave en España"

Alberto Núñez Feijóo volverá a ser el cabeza de cartel electoral del PPdeG. No hubo sorpresa, pero el presidente de la Xunta y de los populares gallegos tenía que oficializar sus aspiraciones. Lo hizo ayer ante la junta directiva de su partido y todos sus conselleiros en el mismo hotel compostelano donde suele comunicar sus decisiones públicas más relevantes. Como motivos de la decisión de repetir como candidato, Feijóo argumentó que quería "ejercer con responsabilidad" la presidencia en San Caetano "en un momento no menor para Galicia y clave para la España de las autonomías" y garantizar la estabilidad, la normalidad y la unidad en la comunidad.

Como era de esperar, todo fueron aplausos y vítores por parte de quienes en los últimos meses no dejaron de alentarle para que compitiera por el cuarto mandato. Su idea inicial era comunicar en el primer trimestre del año su decisión de repetir como candidato del PPdeG o explorar nuevos desafíos. Pero el adelanto electoral del País Vasco precipitó sus planes, de forma que primero (el lunes) firmó la convocatoria con las urnas para el día 5 de abril y después (ayer) anunció que encabezará la lista de los populares gallegos. La confirmación formal le corresponde al comité electoral nacional del PP. Puro trámite.

Todo el PPdeG esperaba que diera el paso adelante. Dirigentes y militantes se lo venían pidiendo con insistencia en los últimos meses. Y este "afecto" superior al que él mismo calculaba que tenía -como admitió en su intervención-, fue otro empujón en la dirección de volver a presentarse. "Sin este afecto, igual la opción hubiera sido otra", comentó Feijóo en un plano más personal, con varias interrupciones en su discurso provocadas por la emoción.

Pero en todo caso, el grueso de las razones que dio para competir por su cuarto mandato alguien que dijo que dos eran lo ideal, fueron políticas. Sobre todo por la situación de la política nacional y por la alternativa al PP en Galicia, que sería una coalición de dos, tres o cuatro socios incapaces de ponerse de acuerdo para tomar las decisiones que necesitan los ciudadanos. "Yo seré el presidente de todos los gallegos sin excepción", dijo quien enfatizó varias veces que él es "previsible" y que su compromiso político y personal es siempre Galicia y que por ella "el PPdeG se partirá la cara".

"Me siento con más ilusión, más ganas y más energía que nunca. Estos últimos once años me han dado la energía necesaria y toda esa energía está ahora a disposición de los gallegos", declaró mientras toda la junta directiva del PPdeG respondía de pie con aplausos a su intervención.

Estabilidad

Feijóo destacó que su gobierno y su partido "acertaron" al estar a su lado sin "despistarse" de los retos de las familias, con una Xunta que respondió "con responsabilidad" ante la crisis económica, "estabilidad" frente a la crisis institucional, y con "normalidad" frente "a las estridencias políticas" que aún vive España. Y que se quiere presentar para seguir garantizando los principios de estabilidad, unidad y normalidad en una comunidad donde no hay "fractura social", en alusión a Cataluña.

Pese a rechazar la oferta de alianza electoral propuesta por Ciudadanos, sí ha abierto las puertas de su partido para que se puedan integrar no solo votantes sino también dirigentes de la formación naranja. Ayer no dijo nada expresamente, pero contrapuso al PP como única formación con opción de gobernar frente a una alternativa compuesta por hasta cuatro socios.

Feijóo comentó que no le gusta nada el contexto de la política nacional, en la que cada vez cree menos porque se mueve en clave de inmediatez, donde lo que se dice ahora no importa porque tampoco importa lo que se dirá un poco después. "En esta política del instante no tengo ningún interés en estar, pero esto me hace reforzar en lo que creo y en lo que siento, que es la política con sentido, del compromiso, de la gestión pública, de la coherencia y de la unidad", expuso.

En todo caso, advirtió que no será fácil conseguir una gran mayoría en las elecciones de abril, pero que aún así da el paso. "Pero sabiendo de estas dificultades para una gran mayoría, estoy convencido de poder alcanzarla para formar un gobierno con estabilidad durante cuatro años", indicó.

"Como he dicho, soy previsible. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez Galicia, porque... ¡Galicia es todo!", concluyó, emocionado, su intervención.