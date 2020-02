Feijóo, a los suyos sobre su candidatura: "Haga lo que haga, será lo que queréis que haga"

Todo lo que rodea al PPdeG tiene ambiente de precampaña si no es ya electoral. Como el acto de ayer en Santiago con el pretexto de entregar carné a nuevos afiliados. El presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin desvelar oficialmente si se presentará de nuevo como candidato para un cuarto mandato, pero aprovechó para lanzar un mensaje en clave interna dando a entender que hará lo que piensen los militantes. "Nos seguiremos viendo y habrá más oportunidades para seguir insistiendo en el compromiso con Galicia. No hay necesidad de urgencias ni de nerviosismos. Agradezco mucho la paciencia que tenéis conmigo, me siento muy libre de hacer lo que quiera hacer y estoy convencido de que, haga lo que haga, será lo que queréis que haga", proclamó el político gallego.

Estas palabras tienen más sentido debido al contexto y al momento en que se produjeron, ya que lo que el partido desea lo habían dejado claro justamente antes los presidentes provinciales al pedirle a Feijóo que repitiera como candidato a la Xunta. Lo hicieron expresamente Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo) y Alfonso Rueda (Pontevedra) durante sus intervenciones y también el ourensano Manuel Baltar, al final del acto, preguntado por los medios de comunicación. Los populares gallegos no barajan otra opción que no sea la de una candidatura autonómica liderada por Feijóo.

Por su parte, el presidente, amigo de medir sus tiempos y con la fecha electoral pendiente -podría ser determinante un adelanto en Euskadi-, rechaza "urgencias", pero lanzó un mensaje de tranquilidad y reivindicó que no hay "honor más grande" que servir a Galicia y al partido que representa a la "mayoría" de los ciudadanos.

El acto arrancó con una bienvenida a los nuevos afiliados por parte de los presidentes provinciales del partido. El primero en hablar fue el líder provincial coruñés, Diego Calvo, que mostró su preferencia para que Feijóo repita, deseo en el que fue más lejos Elena Candia, al asegurar que los militantes le preguntan constantemente por las elecciones y el candidato. "Me dicen, pero irá Feijóo, porque si no, estamos perdidos", admitió.

Tras la intervención de los presidentes provinciales de A Coruña, Lugo y Ourense, Rueda fue el que se encargó de dejar en bandeja a Feijóo la posibilidad de dejar a los suyos el mensaje de que su decisión responderá a lo que "quiere" el partido. "Presidente, haz lo que quieras, siempre que hagas lo que todos queremos. Y lo que todos queremos es seguir creciendo", proclamó Rueda, entre aplausos.

Feijóo, además, reafirmó que las puertas de su partido, al que ha identificado con "la gran mayoría unida de Galicia" están abiertas "de par en par, siempre y todos los días" para aquellos que en la comunidad apuestan por el "entendimiento", así como por la "moderación" y la "unidad".

Con la oferta de Inés Arrimadas encima de la mesa de formar una alianza electoral en Galicia, País Vasco y Cataluña, Feijóo aprovechó el acto de entrega de carnés celebrado en Santiago con la presencia de los principales cargos del partido para reafirmar su mensaje de que, aunque no acepta la fórmula de la coalición para concurrir a las autonómicas que tocan este año, sí mantiene la puerta del PPdeG abierta a votantes y líderes de Ciudadanos, así como de todos aquellos que apuesten por "entendimiento, moderación y unidad".