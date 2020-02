Feijóo reivindica su autonomía electoral

La expectación crece sobre la fecha de las elecciones en Galicia a medida que no se descarta un adelanto en Euskadi -comunidad con la que coincidió en el día de comicios en 2009, 2012 y 2016- y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, evita concretar sus intenciones. Ayer, este reivindicó su "autonomía" para marcar los tiempos de su decisión y la de su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, para que sea lo mejor "para Euskadi, Galicia y el conjunto de España".

Mientras no desvele la fecha electoral ni si optará a un cuarto mandato como cabeza de cartel del PPdeG, Feijóo lidiará a diario con las preguntas sobre ambas cuestiones, elemento que contribuirá a situarlo en el centro del foco político. Ayer aseguró en Porto do Son que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero recordó que se marcó el primer trimestre del año para anunciarlo. "Estamos en el ecuador del plazo que nos dimos", bromeó.

Sobre la cita con las urnas, marcó sus tiempos. "Como tengo respeto por las decisiones del lehendakari, lo lógico es que al lehendakari o al presidente les dejen tomar sus decisiones y cuando las tengamos, las haremos públicas", resumió Núñez Feijóo.

Sin embargo, su partido abrió el abanico de posibilidades a todo el año, matizando los mensajes transmitidos hasta ahora sobre la voluntad de agotar la legislatura gallega para no dejar en el tintero varios proyectos legales en tramitación, como la ley de impulso demográfico o la de residuos.

Precisamente, la actividad legislativa fue utilizada como argumento por el lehendakari Urkullu para aplacar los rumores sobre un adelanto de las elecciones vascas al 5 de abril, maniobra que tampoco descartó. En el Parlamento autonómico, el dirigente avanzó que el martes su gobierno aprobará dos nuevos proyectos legales para enviar a la Cámara, donde se tramitan otros 29. Un adelanto electoral haría decaer esas normas.

Aun así, Urkullu no descartó ese adelanto. De elegir el 5 de abril, debería firmar la convocatoria el martes.

En Galicia, Xunta y PP tampoco cierran la puerta a ningún escenario. El secretario de Organización del PPdeG, Miguel Tellado, respondió a la prensa que los comicios tendrán lugar "cuando tocan, que es en el año 2020", dejando abierta la puerta a un adelanto.

Pese a la falta de concreción de la fecha y del futuro de Feijóo, el dirigente aseguró que su partido está preparado para afrontar la cita y reclamó evitar un clima en Galicia de "campaña electoral permanente", pues en "nada contribuye" estar agitando "las dudas" sobre la fecha electoral. Aun así, el PPdeG celebra hoy un acto de partido con Feijóo como mascarón de proa que consistirá en la entrega de los carnés de militancia nuevos integrantes de la organización en un hotel del centro de Santiago de Compostela.

Tellado también evitó referirse a la oferta de Ciudadanos para presentarse en coalición en Galicia, Cataluña y Euskadi, las tres autonomías donde este año se celebrarán elecciones, porque solo conoce la propuesta "por los medios".

No tardará en recibir la oferta por escrito, pues Cs enviará una carta al PP para proponerle esa alianza, rechazada ya por Feijóo. La portavoz naranja en Galicia, Beatriz Pino, advirtió a este de que "los discursos con altanería a los mejor tienen reflejo en las urnas". "No van a servir de nada las lágrimas y lamentos cuando Feijóo tenga que explicar por qué el Gobierno de Galicia quedó en manos de nacionalistas y populistas, algo que a día de hoy es bastante probable", añadió.