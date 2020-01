Las comunidades redoblan la presión contra Hacienda para cobrar la deuda por el IVA

La negativa del Ministerio de Hacienda a abonar a las autonomías los 2.500 millones de euros de recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017 está llevando a que las comunidades intensifiquen su rebelión contra una decisión que consideran ilegal y muy lesiva para sus arcas y en que la participan tanto las de un color político como de otro. Asturias y Castilla-La Mancha, ambas del PSOE, se plantean acudir a los tribunales, pero otras, como Galicia y Andalucía, dieron ayer ese paso oficialmente con la autorización formal, por parte sus respectivos gobiernos, del inicio del procedimiento judicial contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y desde Castilla y León, el PP -segundo partido en escaños pero con el presidente autonómico de sus siglas- no dudó el calificar como "mafioso" el comportamiento de Hacienda.

Tal como había anunciado Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles en el Parlamento, ayer el Consello de la Xunta autorizó emprender la vía judicial contra el Gobierno central para recuperar los 200 millones del IVA que corresponden a Galicia. El primer paso será enviar la próxima semana un requerimiento oficial al ministerio, ante lo cual el departamento de María Jesús Montero tendrá un mes de plazo para responder.

Sobre la contestación que dará Hacienda, Feijóo alberga pocas expectativas. "No somos muy optimistas, porque tampoco respondieron a Cataluña y Madrid", dijo el presidente de la Xunta en relación a ambas comunidades, que ya están dirimiendo sus diferencias, también por el IVA, en la Audiencia Nacional. Si transcurrido esos 30 días, el Gobierno no responde o, en caso de hacerlo, se niega a saldar la deuda, la Xunta entonces presentará automáticamente un recurso contencioso-administrativo.

Los mismos pasos dará también Andalucía, cuyo Ejecutivo tomó ayer la decisión de llevar a Hacienda a los tribunales por el impago de los 537 millones de euros por la liquidación del IVA. El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, indicó que emprenden esta vía después de que el Gobierno central haya cerrado con "un portazo" las llamadas al diálogo. "Es inaceptable que la ministra de Hacienda haya llegado a decir que esos 537 millones no existen y que han desaparecido", censuró.

El portavoz del grupo parlamentario del PP de Castilla y León, Raúl de la Hoz, no se anduvo con medias tintas. Acusó al Gobierno central de actuar "como los mafiosos" cuando "te quitan lo que es tuyo y luego te piden un rescate" tras registrar una iniciativa parlamentaria para exigir el pago de los 142 millones del IVA. "No caben excusas, es un auténtico chantaje para castigar a las comunidades autónomas", censuró.

Ante la presentación de un requerimiento judicial, Feijóo recordó que es la primera vez en 40 años que Galicia tiene que acudir a los tribunales para reclamar una transferencia de fondos no abonados y que va en contra del criterio político de la Xunta de no judicializar las relaciones con el Estado, pero que no quedaba otra opción "para defender el autogobierno gallego, el sistema de financiación autonómica y el Estatuto de Autonomía" ante los constantes desplantes de la Administración central.

"Es un hecho lamentable, novedoso, de una enorme deslealtad y que marca una forma de entender el Estado de las autonomías y la lealtad institucional del Gobierno central", censuró.

Feijóo considera que el PSOE "se ha metido en una situación imposible de explicar" al empeñarse en no abonar estos fondos y cuestiona que el Gobierno pretenda abrir la legislatura apelando al "diálogo territorial" mientras está "hurtando dinero recaudado e ingresado en la hacienda estatal que es propiedad" de las autonomías.