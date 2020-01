Hacienda refuerza su negativa a pagar el IVA: "No hay ningún dinero sobrante"

La ministra de Hacienda ha dado carpetazo a la reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 por parte de las comunidades autónomas, un fondo de 2.500 millones de euros de los que 198 corresponderían a Galicia. Tras la reunión semanal del Gobierno -ahora los martes-, María Jesús Montero ha advertido que el plazo para saldar esa deuda ha prescrito y que además ese dinero ya no existe y que mucho menos se ha quedado con él el Ejecutivo central, como ha denunciado, por ejemplo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando aseguró que con él se ha pagado el incremento de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. "Nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante", ha asegurado este mediodía Montero tras el Consejo de Ministros, quien también ha llamado a la reflexión a las autonomías para que dejen de usar expresiones del tipo "España nos roba o el Gobierno nos roba" por ser más propias del independentismo.

Las palabras de la titular de Hacienda suponen además un cambio de criterio con respecto a lo avanzado la pasada semana por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económico, Nadia Calviño, quien había comentado que se estaba analizando como abonar el pago del IVA a las comunidades autónomas en el contexto de preparación de los presupuestos del Estado para este año, a lo que el propio Ministerio de Hacienda matizó, también la pasada semana y al respecto, que todavía era pronto para abordar el conflicto dado que el Gobierno aún estaba dando sus primeros pasos.

Pero la tesis de Montero es que no hay cambio con respecto a lo que ella comunicó hace justo una semana, cuando anunció que no se pagaría esta deuda a las autonomías porque por ley se establece un plazo de dos años para ejecutar las liquidaciones y que este expiró al acabar 2019. Este mediodía la ministra ha ido por la misma senda, culpando del impago a la reforma "con nocturnidad" implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montero como responsable de la cartera de Hacienda y al PP por impedir que se aprobaran unos presupuestos para 2019 conde el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentaba "corregir el desajuste".

"El Gobierno de Pedro Sánchez intentó aprobar unos presupuestos que corregían esta circunstancia y se le negó la posibilidad de sacar unos presupuestos y no solo eso, sino que el PP bloqueó la capacidad de una investidura que permitiría sacar otros presupuestos durante el año 2019 que nos hubiera permitido subsanar esta cuestión", ha censurado la ministra.

Ante este escenario, María Jesús Montero, ha calificado de "incoherente e incongruente" que el PP, tras bloquear una posible una solución al problema, ahora pida cuentas al Gobierno no ese impago. "Si no fuera porque no tiene gracia, pudiera parecer un chiste, que alguien reproche a otro lo que ha provocado con sus acciones", ha comentado.

En esta línea, ha pedido a las comunidades que no recurran a expresiones como "España nos roba" que los partidos democráticos reprochan en el discurso de los independentistas. "Deberíamos de ser medidos en el lenguaje, utilizar las palabras oportunas y negar con absoluta rotundidad que haya 2.500 millones que alguien vaya a gastar y que no se traspase a las comunidades autónomas. El ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en 2017", ha zanjado la ministra, dando a entender que ese dinero, al menos en términos contables, no figura en ningún sitio.