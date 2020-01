El Foro Econónomico propone un peaje "blando" para todas las autovías y autopistas

España tiene la red de vías de alta capacidad más extensa de Europa, la menos tarificada en su conjunto y rentable de toda la Unión Europea. Así pues, el Foro Económico de Galicia plantea, sustentado por un informe, extender y homogeneizar el cobro de peajes "blandos" en todas las autovías y autopistas españolas para financiar su mantenimiento, el que considera, hasta ahora, "deficiente", y anima a no invertir en construcción de nuevas carreteras ni en AVE.

El documento "Infraestructuras viarias: inversión y tarificación", elaborado por la doctora en Economía de la Universidad de Vigo Mar González Savignat, presentado ayer en el Círculo de Empresarios de Vigo, revela que el 27% de la red viaria de Galicia es de pago, mientras que en España solamente el 18% está tarificada. Esto supone el porcentaje más bajo de la UE, ya que en Francia la cifra se eleva al 79%, en Italia al 86% y en el resto de países al 100% -al menos, para vehículos pesados-.

Por otro lado, también destaca que la red más extensa de carreteras es, al mismo tiempo, la más infrautilizada y la más deteriorada de todo el territorio europeo, debido a su "deficiente mantenimiento", el cual considera necesario priorizar.

En este sentido, se hace eco del consejo del Banco Mundial, que dice que España debería dedicar 3.700 millones de euros al cuidado de sus calzadas. Por contra, el Foro recalca en su estudio que 2018 fue el año en que se registró un menor gasto en conservación desde 2011, y muestra su desánimo en que en los últimos Presupuestos Generales del Estado (2019) solo se hayan dedicado 998 millones a esa tarea. "Todo el mantenimiento que no hagamos hoy nos va a costar el triple en el futuro", manifiesta Savignat, que en su investigación estima ya un déficit acumulado en materia de sostenimiento que alcanza los 7.000 millones.

Con todo, la autora del informe plantea acometer una serie de medidas urgentes. En primer lugar, "frenar" los aumentos de capacidad de cualquier vía de alta capacidad, incluida también la ferroviaria de alta velocidad, para volver a los estándares de calidad de hace 20 años, así como la creación de una comisión técnica independiente que valore esa toma de decisiones.

No obstante, su propuesta estrella significa un cambio de modelo de financiación, pues el actual lo considera "insostenible". Ese cambio de rumbo se sustentaría en un peaje con un "pago por uso" que no implica eliminar el cobro en las autovías y autopistas existentes, sino una tarificación "más blanda" de toda la red de alta capacidad en España, que consiste en que donde ya lo hay se abarate y donde no, pues se imponga de manera suave. Así, "no habría una diferencia de precios del 600% entre regiones". "Acabarán pagando más los que utilizan vías gratuitas, pero el coste va a ser repartido de una manera más eficiente", expresa Savignat.