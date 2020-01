Hacienda no pagará los 200 millones del IVA a Galicia al agotarse el plazo legal

Tras más de medio año de enfrentamiento institucional por la deuda de 700 millones de euros que Galicia relama al Estado, el Ministerio de Hacienda zanjó ayer otro de los frentes abiertos. Pero si en diciembre fue en favor de la comunidad, al abonar los 330 millones correspondientes a las transferencias del sistema de financiación autonómica, ahora hace lo opuesto. El Gobierno no pagará los 200 millones de euros pendientes de la recaudación del IVA de diciembre de 2017. Asegura que ya no puede hacerlo porque se agotó el plazo legal de dos años para realizar el abono y culpa de ello al PP por no aprobar en el Congreso los presupuestos de 2019 que permitirían salvar esa liquidación. De los otros 170 millones para completar el montante de 700, aún nada se sabe con certeza a estas alturas, salvo que la Xunta los reclama por haber cumplido durante años con los objetivos de estabilidad política y que la respuesta se la dará Pedro Sánchez a Feijóo cuando se reúnan.

La liquidación del IVA no solo afecta a Galicia, sino a todas las comunidades, que perderán 2.500 millones de euros en total. El origen de este conflicto está en un cambio impuesto por Gobierno de Rajoy sobre el sistema de información del IVA, que hizo que el último mes del año 2017 quedara sin transferir a las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había informado el pasado año que con los presupuestos prorrogados no se podía abonar la recaudación de lVA, pero ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue mucho más rotunda.

"Correspondía [resolver el desajuste] en el año 2019 porque el sistema de financiación tiene la liquidación dos años más tarde del ejercicio en el que se produce. El daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019, al no tener el proyecto de presupuestos generales del Estado, decayó esta medida y no la pudimos atender", aseguró ayer la también portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministro, que precisamente activó el procedimiento de entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2020.

"La ley te permite corregir [el desajuste] a los dos años y tocaba hacerlo en 2019, no se quiso hacer por el PP y otras formaciones políticas, y se perdió la oportunidad de resarcir por el IVA a las comunidades", remarcó.

Montero recordó que el Gobierno propuso en el proyecto de presupuestos del año pasado resarcir a las regiones el "daño" ocasionado en 2017, cuando solo se abonaron once meses del IVA. A este respecto, la titular de Hacienda aseguró que el asunto fue "objeto de burla" en el debate presupuestario y que hubo un "intento de ridiculización" afirmando que ella contabilizaba 13 meses del IVA.

Por ello, le llama la "atención" que quienes criticaron y votaron en contra del proyecto que recogía el abono del mes pendiente de IVA, una vez que ha trascendido el ejercicio presupuestario, sigan reclamando el resarcimiento del IVA.

Posteriormente y preguntado al ministerio si había alguna posibilidad de saldar esta deuda en el futuro mediante otro mecanismo, Hacienda respondió remitiéndose a las palabras de la ministra, sin dar ningún detalle adicional.

Entregas a cuenta

En cuanto a las entregas de cuenta de este año, a Galicia le corresponderán 7.700 millones de euros, tanto por las partidas correspondientes a 2020 como por la liquidación de 2018. En todo caso son cifras provisionales, pues se trata de la prórroga del año anterior y desde la Xunta advierten que lo importante será la actualización del sistema cuando se diseñen los nuevos presupuestos del Estado.