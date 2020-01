Feijóo sobre el pin parental: "No participaré en la politización de la educación"

"Me interesa la calidad de la educación en Galicia y no voy a banalizar temas complejos y no voy a participar en la politización y adoctrinamiento de la educación", asegura el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado si está a favor del pin parental como el PP nacional y si está dispuesto a aplicar en Galicia.

¿Y quién politiza la educación? Según el líder de los populares gallegos, el Gobierno central, al que acusó de "doble vara" de medir, al mirar para otro lado con lo que pasa en Catluña con la enseñanza del catalán y en Murcia "denuncia y amenaza". Acto seguido, agregó: "En este tipo de politización de la educación, en desviar la discusión hacia cuestiones que requieren de sosiego no voy a introducirme".

Feijóo evitó contestar a la pregunta de si en Galicia habrá pin parental y declaró: "No voy a discutir en una rueda de prensa cuál es la esfera de los padres y de los hijos. Respetemos a los profesores y a los padres, y que el Gobierno se dedique a garantizar la igualdad y equidad de trato de los ciudadanos".

A preguntas de los periodistas, el titular de la Xunta apuntó: "En una rueda de prensa no creo que seamos muy capaces de distinguir entre la responsabilidad de los padres en el ámbito educativo y la responsabilidad de los docentes, hay elementos compartidos. Sería bueno tratar este tema con el sosiego que se necesita".

"Los padres tiene una responsabilidad en la educación de sus hijos y los profesores tienen responsabilidad en la educación de nuestros hijos, delimitar las competencias de cada uno de ellos requiere más que unos minutos en una rueda de prensa". Con este argumento, Feijóo evitó responder si está a favor o en contra del pin parental y se limitó a criticar al Gobierno central por "politizar la educación".