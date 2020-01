Beatriz Pino: "El 10-N no falló el ideario político de Ciudadanos, fallamos en la estrategia"

Ciudadanos tiene nuevo rostro en Galicia. Beatriz Pino releva a Olga Louzao como portavoz del partido en la comunidad a unos meses de los comicios autonómicos.

- Su partido sufre una crisis tras el batacazo electoral y la salida de Albert Rivera. ¿Qué rumbo debe tomar, especialmente en Galicia, con elecciones en otoño?

-Lo importante de los partidos son las ideas y el espacio de Ciudadanos es más importante hoy que nunca. Nos estamos encontrando con un PP escorado a la derecha en su pugna con Vox y a un PSOE escoradísimo y entregado totalmente al independentismo. Tenemos el reto de seguir creciendo y recuperar el espacio de centro.

- ¿Medidas como la del pin parental [condición de Vox para aprobar los presupuestos de Murcia de PP y Cs] ayudan a "centrar" la posición de Ciudadanos?

-Estamos en contra del pin parental. Así lo demostramos donde Vox intentó implantarlo, como sucedió en diciembre en Cantabria. Si de Ciudadanos depende, en ningún centro educativo se va a dejar de impartir cursos en pro de la tolerancia, igualdad y respeto.

- ¿Y cómo explica el caso de Murcia?

-Una cosa es lo que se pueda firmar en un acuerdo de investidura o aprobar o no unos presupuestos y otra cosa es que estamos en contra frontalmente de una medida como esa.

- ¿Por qué no han logrado asentarse en Galicia?

-Nos está costando un poquito más en Galicia. Pero llevamos muy poquito tiempo y tenemos muchos concejales, somos determinantes en muchos ayuntamientos... Tras una vida de 5-6 años nos hace falta seguir madurando y a nivel nacional, igual. Hay que recordar que hemos tenido un batacazo electoral el 10-N, pero también tuvimos dos diputadas en la 13º legislatura. Perdimos los escaños, pero no ha fallado el ideario político. Hemos tenido un fallo en cuanto a la estrategia. De eso uno se puede recomponer y saldremos reforzados de esta transición hasta la asamblea del 15 de marzo.

- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, sopesa competir con Inés Arrimadas por el liderazgo del partido. ¿A quién prefiere?

-A día de hoy solo hay una candidatura oficial, que es Inés Arrimadas. Está más que acreditada y atesora más experiencia que nadie. Estaría encantada de que presidiese el partido.

- ¿Debería ganar peso Cs Galicia en la cúpula estatal?

-En la gestora actual somos de las comunidades con más representantes. Está Marta Rivera y estoy yo. En las reuniones de la gestora, Galicia casi siempre sale, siempre está presente. Pero esto no es una cuestión de cuotas, sino de valía de las personas. Cs lleva en el ADN que en nuestro país deje de haber ciudadanos de primera y de segunda. Defendemos que nuestro discurso sea el mismo en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Porriño, Oleiros o Arzúa. Queremos por ciudadanos de igual condición vivan donde vivan.

- ¿Eso es compatible con su idea de reforma electoral de que todos los votos valgan lo mismo? El sistema actual está ponderado para que el voto valga algo más en lugares menos poblados porque, de lo contrario, existiría un gran riesgo de olvido de los partidos.

-Casa con la propuesta que Cs lleva defendiendo hace tiempo. No puede ser que partidos que no alcancen el 3% de representatividad tengan cabida en el Congreso.

- ¿Será candidata a la Xunta?

-No es tiempo de responder. Se elegirá en primarias.

- ¿Prefiere una Xunta gobernada por el PP o por la izquierda?

-Abogando siempre por que sea nuestro partido el que lidere el gobierno, si eso no puede ser, ante la opción que me plantea y si el ejemplo es lo que tenemos a nivel nacional, que es un PSOE escorado y echado en brazos del nacionalismo y el separatismo, me escama y no puedo estar a favor. Si me habla del PP, habrá algún punto en que podamos estar de acuerdo, pero somos otro proyecto.

- ¿Se persigue el castellano en Galicia, como decía Albert Rivera en 2009?

-Defendemos tener libertad para usar la lengua que queramos en igualdad de oportunidades. Cs defiende el gallego igual que cualquiera con etiqueta de nacionalista.

- Ustedes prefieren que el gallego no sea requisito para acceder a la función pública.

-No puede ser una exigencia.

- ¿Pero siendo un mérito no se garantiza que un ciudadano pueda ser atendido en gallego?

-Es una riqueza saber lenguas, pero no puede restarte no conocerla. Tiene que ser una valía más, como si hablas inglés, francés o ruso.