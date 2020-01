La superficie afectada por la plaga de ratas-topo que se ha propagado por ocho municipios de la provincia de Lugo alcanza las 1.629 hectáreas y a casi 3.000 parcelas, según ha informado la propia Xunta de Galicia en base a las declaraciones realizadas los propios afectados.

Los municipios de la provincia de Lugo en los que se ha detectado la presencia de estos roedores son As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Ya en noviembre, Unións Agrarias lanzaba un "grito desesperado" al gobierno gallego para que actuase ante los daños ocasionados por la plaga de roedores. Ahora, con esta información en la mano, técnicos de la Consellería de Medio Rural se desplazarán de nuevo al área afectada para tratar de evaluar la dimensión de la población de roedores y determinar qué medidas se pueden adoptar para hacer frente a la plaga.

La Consellería explica que a partir de ahora sus técnicos volverán a mantener reuniones con los afectados para consensuar esas medidas a aplicar.