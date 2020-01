Solo una tercera parte de las visitas gratuitas al Pórtico de la Gloria se utilizan

El Museo de la Catedral de Santiago batió un récord "histórico" de visitas en 2019: superó los 274.000 visitantes, 71.000 más que durante el año anterior. La estrella que más ha brillado en la oferta ha sido el Pórtico de la Gloria, cuya restauración ha conseguido movilizar a más de 140.000 visitantes en este período. Precisamente, estos días se cumple un año desde que esta obra del Mestre Mateo, considera un conjunto escultórico cumbre del románico, iniciaba su periplo de pago después de que casi 80.000 personas disfrutaran de su "lifting" de forma gratuita en los últimos meses de 2018.

No obstante, no todos pagan. La Fundación Catedral fijó excepciones para varios colectivos, como peregrinos, menores de 12 años acompañados, Amigos de la Catedral o compostelanos. Estos grupos tuvieron a su disposición durante el pasado ejercicio un total de 28.500 plazas y solo se utilizaron, explican desde la organización en un comunicado, un tercio, menos de 10.000. Entre ellas, apuntan que se reservaron 5.100 para los vecinos de Santiago, pero las empleadas no llegan al 11 %. La mayoría de quienes sí abonaron la entrada para ver el Pórtico eligió visita guiada.

Desde la Fundación Catedral avanzan que trabajan ya para llevar a cabo nuevas actividades museísticas con el horizonte del próximo Año Santo compostelano, en 2021.