Parir a 82 km de casa: "Un viaje eterno, el cierre de Verín es una vergüenza"

Atenea, de 3,2 kilos de peso y un aspecto saludable, con la vida recién estrenada pintando su piel de color rosáceo, se refugia en una manta en el regazo de su padre José Bahamonde, mientras su madre, Izaskun Pérez, termina de comer. A las 3.45 horas de la madrugada del domingo, la pequeña nació por parto natural en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Vino al mundo a una hora de su casa. Sus progenitores residen en Oímbra, un municipio del sur provincial que linda con Portugal y está a 82 kilómetros por la autovía A-52. Izaskun tuvo que dar a luz en el CHUO, tras ser derivada a medianoche desde el hospital comarcal de Verín, sin servicio de paritorio desde el 1 de diciembre salvo para situaciones urgentes. En su caso, su dilación todavía no era avanzada, pero llegó al hospital de la ciudad y no tardó en ponerse de parto. "El viaje fue horroroso. La ambulancia fue horrible. El chico lo hizo lo mejor que pudo, pero es un camino largo, vas con muchísimo dolor, no te puedes mover y hay mucho bache en el camino. A mí se me hizo eterno". Con 29 años, es madre primeriza -la media en Ourense de las progenitoras que tienen su primer hijo es de 31,46- y dio a luz a Atenea mediante parto natural. El padre se puso al volante del coche y trasladó a su pareja al hospital comarcal de Verín. Izaskun y José llegaron sobre las 23.30 horas a Verín. La dilatación era todavía pequeña y permitía un traslado a la ciudad sin que el parto fuera inminente, en teoría. La derivación se produjo a las 0.30 horas por decisión del ginecólogo de guardia.