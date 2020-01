Nace el segundo niño en el hospital de Verín y la madre impide que lo trasladen a Ourense

En torno a la una de la madrugada del viernes nació en el Hospital de Verín el segundo bebé desde que se cerró el paritorio de la localidad. En jefe de ginecología del centro, Javier Castrillo, se negó de nuevo a que se realizara el traslado de la madre, ante el riesgo de que el parto se produjera en el camino, pero esta vez los padres se opusieron a que se trasladase a la niña, Andrea Larisa, por lo que tuvieron que pedir su alta voluntaria. La pediatra llegó 40 minutos después del parto.

El jefe de ginecología del Hospital de Verín comunicó a las 23.27 horas del jueves al juzgado de guardia de Verín que estaba a punto de producirse un parto en el centro, tras decidir con la ginecóloga Sonia García que la paciente no debía trasladarse a Ourense por el riesgo de que la niña naciera en el camino, contraviniendo un protocolo del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense que pedía que se procediera al traslado.

Castrillo sostiene que el protocolo "no es adecuado para realizar un traslado interhospitalario, sino para actuar en un centro de salud, donde no hay un paritorio, no hay un quirófano y donde no se pueden hacer determinados tratamientos que aquí se pueden realizar". Y advierte: "Si aquí nos sometemos a ese protocolo, podemos asumir un riesgo grave, incluso de muerte, a una paciente y a un bebé".

El jefe del servicio de ginecología de Verín se trasladó al hospital para supervisar la situación y decidió con García que el parto se produjera en el centro comarcal. Notificaron al juez la decisión adoptada, contraviniendo un protocolo, al entender que es "absurdo".

Previamente habían llamado al servicio de pediatría de Ourense, que envió a la pediatra Clara Gil González, que llegó 40 minutos después de que naciera la niña. Comprobó que estaba bien y le comunicó a la madre que el bebé tendría que ser trasladado a Ourense, ya que en el Hospital de Verín no hay pediatra. La madre ya había manifestado con anterioridad que, si la niña estaba bien, se negaría al traslado, por lo que tuvo que firmar el alta voluntaria de Andrea Larisa. El jefe de ginecología del Hospital de Verín explica que la niña está con la madre, "pero no se encuentra hospitalizada, porque en este centro no hay atención pediátrica". Previsiblemente, la madre recibirá el alta hoy o mañana.

"Han tomado una decisión muy impopular", indicó, "y han querido que nosotros fuéramos los que pagáramos los platos rotos", señala el jefe de ginecología. Y lamenta: "A nosotros nos han difamado y nos han calumniado con su actitud, cuando en realidad se trata de una medida pura y dura de gestión".

Por su parte, el Sergas destacó que la colaboración de los distintos servicios "hizo posible que el parto de Verín se produjera sin incidencias". La gerencia del área sanitaria de Ourense sostiene que la medida adoptada "responde a un acto de responsabilidad, basado en el deber de velar por la seguridad y garantía asistencial de las futuras madres y de sus hijos", que continúan teniendo, en el Hospital de Verín, atención ginecológica y obstétrica, ya que "solo se centralizaron en Ourense los partos". Mientras, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, insistió en que el cierre del paritorio no responde a razones "políticas", sino técnicas, e invitó a las embarazadas que tengan "inicios de parto" a dirigirse al CHUO.