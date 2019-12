Santiago busca "base legal" para pelear en el Supremo por las obras del Mestre Mateo

El Concello de Santiago quiere llegar hasta el Supremo para recuperar las estatuas del Mestre Mateo. Este el criterio del regidor municipal, Xosé Sánchez Bugallo, quien confía en que exista "base legal" para recurrir al alto tribunal contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que dio la razón a los herederos de Francisco Franco sobre las esculturas del Mestre Mateo que están en posesión de la familia y que reclama la capital gallega.

El regidor compostelano defendió ayer que la corporación municipal de Santiago tiene muy claro el objetivo de recuperar estos bienes para el patrimonio público y explicó que los servicios jurídicos ya se encuentran trabajando en un informe que permita formalizar una decisión al respecto, que se tomará "la próxima semana". No obstante, incidió en que la preocupación no es tanto que las piezas regresen como "titularidad municipal", sino que sean accesibles a "estudiosos y para ciudadanos". "Nuestro gran interés es defender que algo que es Patrimonio de la Humanidad sea Patrimonio de la Humanidad, y no patrimonio privativo de nadie", recalcó, para después avanzar que las piezas se pondrán a disposición del Museo de la Catedral o del Museo das Peregrinacións.

Bugallo vio "muy favorable y positivo" que en la nueva sentencia se constate la compra de las esculturas por parte del Concello de Santiago, aunque todavía falte por acreditar si son las que actualmente están en posesión de los Franco. En ello trabaja la asesoría jurídica del Gobierno local en colaboración con el equipo de abogados que defendió la posición municipal en su día. También, dijo, se buscará la colaboración del Museo de la Catedral e ironizó con que no cree "que haya muchas esculturas del Pórtico de la Gloria circulando por ahí". Pese a ello, reconoció las dificultades de buscar esta documentación, puesto que en aquella época "nadie se podía permitir que los Franco firmase ningún recibí".

Santiago no estará solo en la empresa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba ayer que su Gobierno está "a disposición" del Concello de Santiago en relación a los posibles pasos jurídicos a dar después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dado la razón -tal y como ya había hecho el juzgado número 41 de Madrid en primera instancia- a los herederos del dictador sobre las estatuas obra del Mestre Mateo, Isaac y Abraham, que reclama Raxoi.

Si bien apuntó que la Xunta no tiene "el detalle" de la sentencia, aseguró que las áreas de Patrimonio y Cultura de la Administración gallega están "a disposición" del gobierno de la capital gallega para ver "los efectos y argumentos" del dictamen y comprobar "si es recurrible objetivamente". "A ver si podemos ser útiles al Ayuntamiento para poder seguir protegiendo las estatuas que, con independencia de su dueño, siguen teniendo una protección legal", zanjó.

La diputada del Grupo Común da Esquerda Eva Solla cree que el fallo de la Audiencia de Madrid que da la razón a los herederos de Franco sobre las estatuas obra del Mestre Mateo "va en contra" de la recuperación de la memoria histórica. "También va en contra del derecho que tienen los gallegos a disfrutar de su propio patrimonio, arrebatado en este caso por la familia de un dictador", añadió.

Por su parte, el BNG tachó de "burla" y de "escandaloso" el fallo. "Nos parece una auténtica burla que, por un lado, se reconozca que estas estatuas eran propiedad del Ayuntamiento y que, ahora, se utilice como argumento que no está demostrado que sean estas las estatuas", indicó Luis Bará.