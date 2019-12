Trabajadores del centro de llamadas del 061 convocan una huelga parcial el 6 de enero

El comité del Grupo Norte, empresa que gestiona el centro de llamadas, del 061 convocan huelga parcial -de 19,00 a 21,00 horas- el 6 de enero ante las "amenazas" de la empresa de no abonar las nóminas de diciembre y siguientes meses.

Según informa la CIG en un comunicado, señala que con esta protesta se busca "evitar que se produzcan impagos o nuevos retrasos en el cobro de salarios, como ya ocurrió con las nóminas de noviembre". Además, se emplaza a abrir una mesa de negociación "estable y eficaz" para dar soluciones a cuestiones laborales pendientes "desde hace meses" que afectan a más de un centenar de empleados.

"Los problemas en el cobro de las nóminas comenzaron al poco de anunciar la empresa su intención de no continuar con el servicio, que tiene que prestar en situación de prórroga forzosa mientras no se resuelva el nuevo concurso", explica el sindicato. Así, Grupo Norte, "siguiendo la línea habitual de amenazas y coacciones", "advirtió que si la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no le abonaba la deuda existente, no estaría en disposición de afrontar el pago de las nóminas a casi un centenar de empleados".

Junto a esto, la empresa comunicó su intención de aplicar una modificación "sustancial" de las condiciones laborales para eliminar el llamado "plus destino" que recibe el personal en compensación por el cambio de las instalaciones de Santiago a A Estrada, y que se logró tras dos convocatorias de huelga.

La denuncia que la "estrategia" del Grupo Norte es utilizar a los trabajadores para coaccionar a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 "con la finalidad de conseguir que este organismo le abone la deuda pendiente".

Por ello, la central considera que es obligación de la Xunta de Galicia y de la empresa arreglar esta situación de "inestabilidad e incertidumbre" para el personal operador del 061, y solicita que los trabajadores "dejen de ser rehenes de la mala gestión de la Administración y de la subcontrata".