Galicia duplicará sus casas de mayores y las abrirá a personas no dependientes

En una década, un tercio de la población gallega superará los 65 años, por lo que los cuidados a la tercera edad suponen un reto cada vez mayor. La Xunta puso en marcha recientemente un nuevo modelo para sustituir los centros públicos en localidades pequeñas sin servicios y ahora piensa potenciarlo. Durante el año que viene duplicará las casas de mayores hasta alcanzar las 60 y las abrirá a ciudadanos no dependientes, aunque siempre que queden plazas vacantes.

La Conselleria de Política Social invertirá 1,3 millones de euros en la licitación de 33 nuevos centros de este tipo, consistentes en domicilios particulares habilitados en los que una persona recibe formación en cuidados a mayores y se hace cargo de hasta cinco ciudadanos durante ocho horas diarias.

El servicio traslada el modelo de casas niño para menores de tres años al ámbito de los mayores. Hasta ahora, esta modalidad estaba reservada para personas con algún grado de dependencia que residiesen en concellos de menos de 5.000 habitantes.

La nueva convocatoria ampliará el servicio, pues podrán beneficiarse de él habitantes no dependientes si quedan plazas disponibles y quienes residan en municipios con más de 5.000 residentes siempre que no exista un centro de día o similar en su término local.

Estos centros, que funcionarán un máximo de ocho horas diarias de lunes a viernes excepto festivos y un mes e vacaciones, ofrece flexibilidad horaria y ayudas a quienes quieran asumirlas. Lograrán hasta 15.000 euros para reformar sus casas y 19.600 anuales por su tarea de cuidados.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer tras el Consello semanal de la Xunta que esta analiza las fórmulas para garantizar un transporte gratuito a los beneficiarios de estas casas de mayores. "Veremos si es un taxi o la propia persona que las cuida", avanzó.

No fue la única medida de carácter social aprobada ayer por el Consello. La Xunta también ampliará la Tarxeta Benvida, el cheque-bebé autonómico durante los tres primeros años de vida de un niño para familias que no superen los 45.000 euros anuales de renta del hogar o los 13.500 euros de ingreso per cápita al año.

Las novedades consisten en que la ayuda de 1.200 euros por ejercicio crecerá a 1.500 para las familias residentes en concellos con menos de 5.000 habitantes; se duplicará la cantidad por su tercer hijo y sucesivos hasta los 2.400 euros al año, cifra que crecerá a 3.000 si viven en el rural. Además, se ampliará de dos a tres meses el plazo de presentación de solicitudes para los gallegos retornados. Esta medida supondrá un gasto de 36,2 millones de euros en 2020.

Ayudas rurales

Además, la Xunta dio luz verde al gasto de 41 millones el año próximo en ayudas al medio rural, convocatoria que será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en breve. De esa cifra, 24 millones estarán reservados para los planes de mejora de las explotaciones; 14 para fomentar el relevo generacional y para que menores de 41 años inicien su actividad en el sector primario; y 3 millones para pequeñas explotaciones con una prima única de hasta 15.000 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo también recordó que el 1 de enero entrará en vigor la extensión del transporte interurbano gratuito a los menores de 21 años que posean la tarjeta "Xente Nova", hasta ahora limitada a menores de edad. Actualmente, gozan de este beneficio 55.500 jóvenes, que podrán ser 372.000 una vez se ponga el sistema en marcha.

Los jóvenes podrán realizar 60 viajes mensuales gratuitos más allá de las áreas metropolitanas, donde funciona actualmente, una vez se firmen todos los nuevos contratos de transporte por autobús.

La Xunta destinará 2,6 millones en 2020 a esta medida.