"Los puertos no pueden seguir vallados, de espaldas a la ciudad"

"Los puertos no pueden seguir de espaldas a las ciudades, esos puertos cerrados, vallados, ... son puertos del pasado. Los puertos tienen estar al servicio de los ciudadanos, si no no tendrán futuro". Esta fue otra de las reflexiones que ayer lanzó en Vigo Salvador de la Encina, y por ello explicó que el plan estratégico que prepara para todos los puertos españoles apuesta por la sostenibilidad social y una mayor integración en las urbes.

"Los ciudadanos nos lo exigen y no podemos actuar al margen. La integración puerto-ciudad será una pata estratégica de nuestro plan de futuro para los puertos españoles porque deben llegar sus beneficios a los ciudadanos", defendió Salvador de la Encina.