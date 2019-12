Los muelles superan sus propios límites para abrirse al tejido social

Dos palabras resumen la concepción futura de los puertos respecto a sus ciudades y hinterland (su radio de influencia): algo más. Algo más que muelles, algo más que descargas de mercancía o algo más que el lugar de trabajo de cientos de personas. Las terminales del Estado hicieron caso al consejo del director de FARO, Rogelio Garrido, para revolverse contra el estereotipo "injusto" de estos espacios recintos cerrados, casi como "guettos" al margen, y se reivindicaron ayer, una vez más, como puntos de interacción con los vecinos y un factor relevante de arraigo para que muchos de ellos puedan desarrollar su proyecto de vida a las puertas de casa, sin tener que "coger una maleta y desplazarse a buscar un empleo", como recordó José Benito Suárez, sobre todo teniendo en cuenta que es hacia el Mediterráneo donde bascula buena parte del pulso industrial y demográfico de España. Precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín hizo un llamamiento a valorar estas infraestructuras como un "sistema" en su conjunto, más allá de las cifras y la actividad puramente económica. Para ejemplificar, Suárez cito el puerto de San Cibrao, que actúa de motor de la comarca de A Mariña.

En Vigo su papel como espoleta del empuje empresarial no tiene duda. Enrique López Veiga no perdió la ocasión ayer de recordar que en las dársenas olívicas "trabaja una barbaridad de gente". "Tenemos que ser muy conscientes de esto: el Puerto tiene que ser competitivo, porque si no... ¿Qué pasa si no tuviéramos la terminal Ro-Ro? Que PSA no estaría aquí, y con toda la razón del mundo", subrayó el responsable del puerto vigués.

El guante fue recogido en su ponencia por el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, quien reconoció que las dársenas, como clave de bóveda del nuevo sistema de "sostenibilidad social", no "pueden seguir de espaldas a las ciudades", dado que sin su huella diaria, "no tendrán futuro".

Con todo, habrá oportunidad de continuar el debate en un futuro no muy lejano. Los presidentes de los cinco puertos asistentes quedaron emplazados a una segunda edición del Foro portuario, que tendrá lugar el próximo mes de febrero, esta vez en Asturias, en la ciudad de Oviedo.